الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

زيارة الأنبا توماس عدلي للأنبا ثيئودوسيوس أسقف الجيزة للأقباط الأرثوذكس

الأنبا توماس عدلي
الأنبا توماس عدلي

زار نيافة الأنبا توماس عدلي، مُطران إيبارشية الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، نيافة الأنبا ثيئودوسيوس، أسقف الجيزة للأقباط الأرثوذُكس، وذلك للتّهنئة بعيد الميلاد المجيد.

التفاصيل

دار الحديث حول الأحوال الرّعويّة، وتبادل الأخبار بالإيبارشيّتين، حيث رافق نيافة الأنبا توماس خلال الزيارة القُمُّص ميلاد موسى، وكيل المُطرانيّة، وراعي كنيسة مار جرجس، بالجيزة، والأب ماركو مجدي، راعي كنيسة السّيّدة العذراء سُلطانة السّلام، بأوسيم، بالإضافة إلى الإكليريكيّ منصور صموئيل، والسيد چورچ سامي.

كما زار صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، وذلك بالمقر البابوي بالعباسية.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص غبطة أبينا البطريرك على تقديم التهنئة، إلى قداسة البابا، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث رافق غبطته في الزيارة عدد من أعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وبعض الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، بالإضافة إلى مسؤولي المؤسسات الكاثوليكية.

تضمن اللقاء كلمات التهنئة المختلفة، وتبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين وذلك في جو تسوده المحبة الأخوية، مؤكدين جميعًا أن عيد الميلاد المجيد، هو قلب الله المتسع. وانتهت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية.

وأيضا استقبل نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، راهبات بنات القديسة حنة، بمقر المطرانية.

وقدمت الاخوات الراهبات التهنئة، إلى الأب المطران، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد، كما اطمئن راعي الإيبارشية، على كافة أحوالهن.

وقدم الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع للأخوات الراهبات، من أجل مجهوداتهم المبذولة بالإيبارشية، مختتمًا اللقاء ببعض التوصيات الرعوية.
 

وتفقد ايضا دير راهبات القديس يوسف بالإيبارشية، وقدمت الأخوات الراهبات التهنئة، إلى الأب المطران، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد، كما اطمئن راعي الإيبارشية، على كافة أحوالهن.

وقدم الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع للأخوات الراهبات، من أجل مجهوداتهم المبذولة بالإيبارشية، مختتمًا اللقاء ببعض التوصيات الرعوية.

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