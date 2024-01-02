الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بعد استقبال البابا المهنئين.. موعد قداس عيد الميلاد المجيد في يناير 2024

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد يوم ٧ من شهر يناير الجاري، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القداس الإلهي يوم السبت الموافق ٦ يناير في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

البابا يستقبل تهنئات الكاثوليك والإنجيليين بعيد الميلاد المجيد

هذا وزار صباح اليوم، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، بالمقر البابوي بالعباسية.

تهنئة عيد الميلاد المجيد

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص غبطة أبينا البطريرك على تقديم التهنئة، إلى قداسة البابا، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث رافق في الزيارة عدد من أعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وبعض الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، بالإضافة إلى مسؤولي المؤسسات الكاثوليكية.

تضمن اللقاء كلمات التهنئة المختلفة، وتبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين في جو تسوده المحبة الأخوية، مؤكدين جميعًا أن عيد الميلاد المجيد، هو قلب الله المتسع. وانتهت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية.

للمشاركة فى احتفالات عيد الميلاد.. محافظ دمياط ومدير الأمن يزوران كنيسة العذراء مريم

"عيد الميلاد سيُصبح 8 يناير في هذا التاريخ".. عالم فلك مصري يوضح التفاصيل

الأنبا توما حبيب يتفقد مدارس الأحد بسوهاج ويوزع هدايا عيد الميلاد

الأنبا باسيليوس يترأس قداس العام الجديد بكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الثلاثاء، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ووفدًا رفيعا من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، لتقديم التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقدم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، معبرًا عن سعادته بتهنئة وزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني، كما أكد رئيس الإنجيلية على مشاعر المحبة والفرح الحقيقي التي تربطنا مع قداسة البابا، باعتبار قداسته رمزًا كبيرًا للمصريين والمنطقة. 

كما رحب قداسة البابا تواضروس بالدكتور القس أندريه زكي، والوفد المرافق من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر وقال: "سعداء بزيارة الدكتور القس أندريه زكي وكل الأحباء"، وأوضح: "أن علاقتنا الطيبة تجعل حياتنا أكثر محبة، وعلاقتنا بالمحبة تجعل حياتنا أكثر فرح، والإنسان بدون أمل يكون بدون حياة، والميلاد هو الأمل ودعوة للحياة، وسعداء بدور الكنيسة المجتمعي والوطني".

عيد الميلاد المجيد موعد عيد الميلاد المجيد قداس عيد الميلاد المجيد قداس عيد الميلاد المجيد 2024 موعد قداس عيد الميلاد المجيد ٢٠٢٤

مواد متعلقة

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بذكرى اثنين من كبار قديسيها

مع تقطعيها في بداية العام.. تعرف على قصة كعكة الفاسيلويبتا

"الكاثوليكية" تحيي ذكرى الطوباوية ماريا آنا سوريو بلوندين

اليوم.. عيد اسم يسوع الأقدس في الكنائس الكاثوليكية والغربية بمصر

الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بحلول اليوم التاسع للميلاد

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بنياحة داود النبي

"الكاثوليكية" تحتفل بذكرى باسيليوس الكبير وغريغوريوس النزينزي

الروم الأرثوذكس يحتفلون بالعام الجديد وعيد الختان المجيد

الأكثر قراءة

أول تعليق من حزب الله على اغتيال صالح العارورى: "لن يمرّ ‏دون عقاب"

محمد الباز يكشف أسرار عملية اغتيال القيادى صالح العارورى (فيديو)

مات تحت عجلات سيارة طائشة.. والنيابة تقرر إحالة المتهم للمحاكمة

سر توقيت إسرائيل.. "اغتيال العارورى" فى لبنان يشعل الحرب أم يُنهيها؟

انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت (فيديو)

لاعبو الفراعنة يجهزون مفاجأة خاصة لمحمد صلاح (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا اُغتيل العاروري بعد 75 دقيقة من تصريح إسماعيل هنية؟

سر توقيت إسرائيل.. "اغتيال العارورى" فى لبنان يشعل الحرب أم يُنهيها؟

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟