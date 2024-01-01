الأنبا باسيليوس يترأس قداس العام الجديد بكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس ختام العام الميلادي ٢٠٢٣، واستقبال العام الجديد ٢٠٢٤، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة، بأرض سلطان.

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القمص بطرس يعقوب، والأب شنودة يواقيم، راعيا الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الميلاد الحقيقي يخرج من الألم"، مهنئًا جميع الحاضرين، بحلول عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد.

تضمن الاحتفال أيضًا عددًا من الترانيم الروحية، قدمها كورال الكنيسة، بالإضافة إلى تكريم خريجي مختلف المراحل التعليمية بالرعية، من قبل الأنبا باسيليوس.

هذا ونظمت المرحلة الابتدائية، بكنيسة الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني، بأسوان، يومًا احتفاليًا، لاستقبال العام الجديد، وعيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك بحضور الأب أمجد عزت، الراعي المساعد بالكنيسة، ومرشد خدمة التعليم المسيحي بالكنيسة، وعائلات مخدومي النشاط، حيث تضمن اليوم عددًا من الترانيم الميلادية، وتوزيع الهدايا التذكارية، وغيرها من الفقرات الأخرى.

كما التقى الأب أثناسيوس بدري، راعي كنيسة القديس مار مرقس الرسول للأقباط الكاثوليك، بمرسى مطروح، السيد اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح.

جاء ذلك بهدف توطيد العلاقات، والتهنئة سيادته، لاختيار فخامة الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة قادمة، لاستكمال مسيرة التقدم، والازدهار.

تضمن اللقاء البحث المشترك عن المحبة، والسلام، والتوعية في نشر الثقافة، والتعليم، كما هنأ الأب أثناسيوس سيادة المحافظ، بمناسبة العام الميلادي الجديد، الذي بدوره هنأ غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وشعب الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بحلول عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد.

وثمن محافظ مرسى مطروح دور الكنيسة الكاثوليكية بمصر، تجاه التعليم، وثقافة الحوار بين المجتمع، والسلام في الشرق الأوسط.

وأخيرا ذكرت مادلين فرنسيس، المنسقة الإعلامية لكنيسة سيدة البشارة، بالمهاجرين، أن الأب بشاي إسحق، راعي كنيسة السيدة العذراء، بالقنطرة، التابعة لإيبارشية الإسماعيلية، ترأس قداس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة.

جاء ذلك بمشاركة الأب جورج وديع الساليزياني، والشماس مينا مسعود، حيث تضمن الاحتفال قراءة رسالة غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كذلك، حضر لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد أعضاء مجلس النواب، عن دائرة المرج.