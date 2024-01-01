الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا باسيليوس يترأس قداس العام الجديد بكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان

الأنبا باسيليوس فوزي،
الأنبا باسيليوس فوزي،

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس ختام العام الميلادي ٢٠٢٣، واستقبال العام الجديد ٢٠٢٤، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة، بأرض سلطان.

شارك في الصلاة 

القمص بطرس يعقوب، والأب شنودة يواقيم، راعيا الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الميلاد الحقيقي يخرج من الألم"، مهنئًا جميع الحاضرين، بحلول عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد.

تضمن الاحتفال أيضًا عددًا من الترانيم الروحية، قدمها كورال الكنيسة، بالإضافة إلى تكريم خريجي مختلف المراحل التعليمية بالرعية، من قبل الأنبا باسيليوس.

هذا ونظمت المرحلة الابتدائية، بكنيسة الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني، بأسوان، يومًا احتفاليًا، لاستقبال العام الجديد، وعيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك بحضور الأب أمجد عزت، الراعي المساعد بالكنيسة، ومرشد خدمة التعليم المسيحي بالكنيسة، وعائلات مخدومي النشاط، حيث تضمن اليوم عددًا من الترانيم الميلادية، وتوزيع الهدايا التذكارية، وغيرها من الفقرات الأخرى.

كما التقى الأب أثناسيوس بدري، راعي كنيسة القديس مار مرقس الرسول للأقباط الكاثوليك، بمرسى مطروح، السيد اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح.

جاء ذلك بهدف توطيد العلاقات، والتهنئة سيادته، لاختيار فخامة الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة قادمة، لاستكمال مسيرة التقدم، والازدهار.

تضمن اللقاء البحث المشترك عن المحبة، والسلام، والتوعية في نشر الثقافة، والتعليم، كما هنأ الأب أثناسيوس سيادة المحافظ، بمناسبة العام الميلادي الجديد، الذي بدوره هنأ غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وشعب الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بحلول عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد.

وثمن محافظ مرسى مطروح دور الكنيسة الكاثوليكية بمصر، تجاه التعليم، وثقافة الحوار بين المجتمع، والسلام في الشرق الأوسط.

وأخيرا ذكرت مادلين فرنسيس، المنسقة الإعلامية لكنيسة سيدة البشارة، بالمهاجرين، أن الأب بشاي إسحق، راعي كنيسة السيدة العذراء، بالقنطرة، التابعة لإيبارشية الإسماعيلية، ترأس قداس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة.

جاء ذلك بمشاركة الأب جورج وديع الساليزياني، والشماس مينا مسعود، حيث تضمن الاحتفال قراءة رسالة غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كذلك، حضر لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد أعضاء مجلس النواب، عن دائرة المرج.

الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك الأنبا باسيليوس فوزي مطران المنيا للأقباط الكاثوليك الانبا باسيليوس فوزي باسيليوس فوزي باسيليوس فوزي مطران المنيا

مواد متعلقة

كيف تحدث الإنجيل عن الآلات الموسيقية؟

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى عيد ختان المسيح

رئيس "الإنجيلية" من احتفال رأس السنة:  نصلي من أجل سلام بلادنا والعالم

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس ختام العام الميلادي بكنيسة السيدة العذراء بشبرا

البابا تواضروس: لنجعل حياتنا في 2024 ملئ بالمحبة وبحضور الله

مسؤولون عن ملفات الفقراء بالكنيسة: احتياجات الفقراء لم تتاثر بتحريك الأسعار

في احتفالات رأس السنة.. أشهر ترانيم الأقباط في الاحتفالات

تزامنا مع احتفالات رأس السنة.. ما هي أصول شجرة الكريسماس؟

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يُتابع إجراءات سد العجز النسبى فى أعداد المُعلمين على مستوى الجمهورية

ضحايا حفل نوفا فى 7 أكتوبر يرفعون أول دعوى ضد جيش الاحتلال والشرطة والشاباك

ماذا يحدث في جسمك عند تناول كوب من الماء المضاف له حبة البركة يوميا؟

تسجيل أول هزة أرضية فى 2024 على حدود بنى سويف والبحر الأحمر (صورة)

تونى بلير وسيط إسرائيل لتهجير سكان غزة لدول المنطقة.. ما القصة؟

11 مليون جنيه فى الموسم.. تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟