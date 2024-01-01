رئيس "الإنجيلية" من احتفال رأس السنة:  نصلي من أجل سلام بلادنا والعالم

شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، في احتفال كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية برأس السنة الميلادية، وذلك بحضور شعب كنيسة مصر الجديدة، وبمشاركة راعي الكنيسة الدكتور القس يوسف سمير، وجميع رعاة وشيوخ الكنيسة.

بداية جديدة مليئة بالفرح والأمل والرجاء داخل قلوبنا

وخلال الاحتفال قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لجميع المصريين بمناسبة بداية سنة جديدة، وقال: "كل عام وأنتم بخير، ولتكن بداية العام الجديد بداية جديدة مليئة بالفرح الأمل والرجاء داخل قلوبنا. أصلي اليوم من أجل سلام بلادي الحبيبة مصر وسلام العالم".

"الإنجيلية" تحتفل رسميا بالميلاد في قصر الدوبارة 5 يناير

وتحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، الاحتفال الرسمى بعيد الميلاد المجيد، يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2023، الساعة الثانية ظهرًا بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة وحضور السادة والسيدات الضيوف والمهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

ويتضمن برنامج احتفال رئاسة الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعي كنيسة قصر الدوبارة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة شكر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

ومن جانبه قال ايضا يوسف إدوارد المنسق الإعلامي للاحتفال: " انه من المقرر أن يتم استقبال السادة ممثلي وسائل الإعلام المختلفة بداية من الساعة الواحدة ظهرًا، لنقل فعاليات الاحتفال، على أن يتم بث الاحتفال على التلفزيون المصرى، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها من متابعة الاحتفال.