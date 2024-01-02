الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

للمشاركة فى احتفالات عيد الميلاد.. محافظ دمياط ومدير الأمن يزوران كنيسة العذراء مريم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

زارت الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط، يرافقها اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط،  كنيسة العذراء مريم للمشاركة فى احتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد، وكان فى استقبالهما الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبرارى والقمص مرقص محروس راعى  الكنيسة.

جاءت الزيارة بحضور العميد هيثم عبد السميع المستشار العسكرى للمحافظة، واللواء محمد عبد البديع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والعقيد محمد طارق رئيس فرع الأمن القومي، والعقيد إسلام الماحي رئيس فرع الأمن الوطنى.

ووجهت الدكتورة منال عوض التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشعب مصر بمناسبة الاحتفال بالعام الميلادى الجديد وبعيد الميلاد المجيد،  كما أعربت عن سعادتها بمشاركة المصريين جميعًا بإحتفالاتهم الدينية والتى تعكس أواصر المحبة والألفة بينهم منذ قدم العصور.

المناسبات الوطنية والدينية تبرز الروح الطيبة لأبناء الوطن

كما أكدت محافظ دمياط  أن هذه المناسبات الوطنية والدينية تبرز الروح الطيبة لأبناء الوطن، والتى ظهرت أيضًا خلال الانتخابات الرئاسية والتفافه حول قيادته، داعية لمصر بأن يحفظ مصر وشعبها ويديم على وطننا الغالى  دوام الرفعة والرخاء والامن والأمان تحت القيادة الحكيمة  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأضافت " الدكتورة منال عوض " أن الشعب المصرى يتمتع بأواصر محبة عميقة وتاريخية فيما بينهم منذ العصور القديمة، كما أنهم يتمتعون بروح وطنية تعكس مدى محبتهم لوطنهم، ودعت الله أن يحفظ أبناء مصر من كل مكروه وسوء.

ومن جانبه، نقل نيافة الحبر الجليل الانبا ماركوس تهنئة قداسة البابا بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، معربًا عن سعادته بمشاركة محافظ دمياط وأبناء المحافظة باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد، كما هنأ شعب مصر جميعًا بهذه المناسبة المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها تحت قيادة  رئيس الجمهورية   مؤكدًا أن فرحة الأعياد لن تكتمل إلا بتهنئة الأحبة كما أشاد بالملحمة الوطنية لجميع طوائف الشعب المصري معربا عن أمتنانه بزيارة الدكتورة منال عوض للكنيسة للمشاركة فى الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن دمياط شهدت نهضة حضارية كبيرة تحت قيادتها، حيث وجه الشكر إلى محافظ دمياط على هذه الجهود.

دمياط 1500 كنيسة وبيت للخدمة أحداث دمياط أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أسقف دمياط وكفر الشيخ ورئيس الدير

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