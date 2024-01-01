تفاصيل اجتماع أول مجلس لكلية الفنون التطبيقية في جامعة دمياط

ترأس الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، اليوم الإثنين، مجلس كلية الفنون التطبيقية بحضور الدكتورة غادة محمد الصياد القائم بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية والدكتورة مهدية محمد النجار وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأعضاء المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية، فى إطار خطة الجامعة وطموحات الجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور حمدان ربيع أهمية التواصل المباشر بأعضاء هيئة التدريس بالكليات لمتابعة مجريات العمل بمختلف القطاعات وآلية مباشرتهم على نحو يحقق متطلبات العملية التعليمية.

وفي الختام تفقد رئيس الجامعة أعمال التطوير والتأهيل لمقر الكلية، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال الترميمية للمباني بكفاءة تضاهي المباني الحديثة بالجامعة.