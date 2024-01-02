حملة تموينية مكبرة بشوارع كفر سعد في دمياط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد في محافظة دمياط حملة تموينية مكبرة على المحلات التجارية والغذائية بمدينة كفر سعد، بناء على توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة الميدانية والمستمرة ومحلات بيع المواد الغذائية للقضاء على جميع صور الاحتكار والغش والتلاعب بالأسعار.

وقاد الدكتور محمد السيد ليلة حملة مكبرة بالاشتراك مع الصحة والتموين للمرور على المخابز ومحلات بيع المواد الغذائية ومكافحة الممارسات الضارة من الغش التجاري أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة.

وناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، موقف توافر السولار بمحطات تموين السفن، والحصص التى يتم ضخها بتلك المحطات، وذلك خلال لقائها مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وممثل عن الصيادين.

ناقشت المحافظ محاور العمل بتلك المنظومة ومدى توافر السولار لتموين السفن، كما بحثت آلية ضبط تلك المنظومة بالتعاون مع الجهات المعنية، وبحثت أيضًا سُبل وضع حلول لشكاوى الصيادين بما يساهم في دفع عجلة العمل وزيادة الانتاجية.