الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رسميًا.. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الأحد الموافق 7 يناير المقبل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

رئيس الوزاء يهنئ المصريين بالعام الجديد

وهنَّأ رئيس الوزراء الشعب المصري بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يحمل العام الجديد كل الخير والبركة والتقدم والرخاء لمصر، وذلك خلال مؤتمر صحفي أمس، عقب تسليم عدد من عقود وحدات سكنية للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة "أكتوبر الجديدة".

البابا تواضروس يترأس احتفالات الكريسماس بالإسكندرية

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يشارك في الاحتفالات الآباء أساقفة العموم المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية الأنبا بافلي أسقف المنتزه، والأنبا إيلاريون غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا شرق الإسكندرية، إلى جانب مشاركة كهنة الكاتدرائية.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأحد الموافق 7 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية

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