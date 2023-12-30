المطران عطا الله حنا: نسأله تعالى بأن يعزي قلوب المكلومين والمعذبين

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم بأننا ومن وحي هذه الايام الميلادية نؤكد بأن ثقافتنا هي ثقافة سلمية لا عنفية وهذا ما تم تأكيده في وثيقة الكايروس فنحن لا نؤمن بالحروب وثقافة القتل والعنف وندعو إلى احترام الحياة البشرية وانطلاقا من هذه القيم التي ننادي بها دوما طالبنا ونطالب بوقف هذه الحرب التي يدفع فاتورتها المدنيين.



وتابع في بيان له: نسأله تعالى بان يعزي قلوب المكلومين والمعذبين والمتألمين وما اكثرهم في غزة حيث أصبحت الغالبية الساحقة من السكان في القطاع تعيش في أوضاع مأساوية.



وأوضح: يحق لنا ان نتسائل اين هو الضمير الانساني مما يحدث في غزة من مآس انسانية مروعة ؟! ولكننا وبالرغم من كل آلامنا واحزاننا لن نفقد الامل والرجاء وسنبقى ننادي بأن تتوقف الحرب حقنا للدماء ووقفا للدمار.



ولفت: أن مشاهد الموت والدمار والخراب في غزة انما هي وصمة عار في جبين الانسانية ونسأله تعالى بأن تعود الانسانية لمن فقدها ولمن يغض الطرف عما يحدث في غزة من جرائم، فدماء ابناء شعبنا هناك ليست رخيصة فهؤلاء هم بشر خلقهم الله كما خلق كل انسان ويجب ان يعاملوا بانسانية وان تصان حقوقهم وحريتهم وكرامتهم.



مضيفًا: وما يحدث حاليا في غزة انما هي وحشية منقطعة النظير وتدمير وتهجير لشعب ذنبه الوحيد انهم فلسطينيون غزاويون ينتمون لبلدهم وهم ملتصقون التصاقا بهذه الارض المباركة والمقدسة.

مع اطلالة العام الجديد نتمنى ان تنجح الجهود المبذولة لوقف الحرب

وتابع المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن كل قطرة دم تسيل تعني بالنسبة الينا الشيء الكثير فالانسان خلقه الله على صورته ومثاله ووجب احترام كل انسان وحقه في الحياة الكريمة بعيدا عن العنف والحروب والاستهداف.

وأوضح نرفض ان يستهدف اي انسان بسبب انتماءه العرقي او الديني واهلنا في غزة اليوم يستهدفون لانهم فلسطينيون يعيشون في هذا القطاع واستهدافهم يندرج في اطار سياسة العقاب الجماعي حيث ان اكثر من نصف سكان القطاع اصبحوا لاجئين في بلدهم وهم الذين كانوا اصلا لاجئين منذ عام 48 وهاهم اليوم يتعرضون لنكبة جديدة.



موضحًا: لا يمكن ان تستمر هذه الحرب وهنالك جهات كثيرة في هذا العالم تعمل من اجل ايقاف هذا النزيف ونأمل مع اطلالة العام الجديد ان تكون هنالك بوادر خير بوقف هذه الحرب الدموية الغير مسبوقة، ندعو الى احترام الانسان كل انسان والى احترام المدنيين كل المدنيين فلا يجوز استهداف الابرياء بهذه الطريقة المروعة، كان الله في عون اهلنا في غزة وقد تحولت غزة كلها الى منطقة دمار وخراب ودماء وآلام واحزان.

نداءنا ورسالتنا هي بأن تتوقف هذه الحرب حقنا للدماء ووقفا للدمار.

