الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا مرقس يلتقى مجمع كهنة الإيبارشية

الأنبا مرقس
الأنبا مرقس

التقى نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، مجمع كهنة الإيبارشية، وذلك بدير راهبات المحبة، بمدينة القوصية، تزامنًا مع الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، وعيد الميلاد المجيد.

بدأ اللقاء بصلاة المسبحة الوردية، ثم ألقى القمص بيشوى يسى، راعي دير القديس باخوميوس، بالعزية، تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "كيف نعيش الميلاد في حياتنا الكهنوتية".

وفي كلمته، هنأ راعي الإيبارشية الآباء الكهنة بمناسبة عيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد، معبرًا عن امتنانه لهم، من أجل مجهوداتهم المبذولة، بجميع كنائس الإيبارشية، على كل المستويات.

وعرض الأنبا مرقس أيضًا الخطة الرعوية لهذا العام، التي تأتي تحت شعار "نقوم ونبني"، انطلاقّا من سفر نحميا، داعيًا جميع الحاضرين، من أجل توحيد الجهود، لخدمة العمل الرعوي، واستثمار كل القدرات، في خدمة الاحتياجات الرعوية لأبناء الإيبارشية.

كما ترأس نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، قدّاس العام الجديد، وذلك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع، برعيّة السّيّدة العذراء أمّ النّور، بإمبابة.

شارك في الصلاة القُمُّص إبرام مرجان، راعي الكنيسة، والآباء: بيوس فرج، وميشيل عبدالله، الرعاة المساعدين. وفي عظته، تناول نيافة المطران شرح موضوع "سنة الرب المقبولة"، في العهد القديم، سنة الرحمة، والبر، وإظهار المحبّة.

وقدّم الأنبا توماس التهنئة إلى الآباء الرعاة، وشعب الكنيسة، بمناسبة أعياد الظهور الإلهي، والعام الجديد.
بينما ترأس الأب أنطونيوس إسكندر، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، قداس عيد العذراء أم الله، وذلك بكنيسة مدرسة الميردي ديو، بجاردن سيتي.

جاء ذلك بمشاركة المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب نبيل هب الريح، أحد كهنة الكنيسة المارونية بمصر، بالإضافة إلى الأب إبرام يوسف الفرنسيسكاني.

وألقى المونسينيور أنطوان توفيق عظة الذبيحة الإلهية حول "أمنا القديسة مريم العذراء والدة الله تحقق وعد الله في سفر التكوين"، الذي هو "نسل المرأة يسحق رأس الحية".

وعقب القداس الإلهي أقيمت صلاة المسبحة الوردية، بالإضافة إلى زياح أيقونة القديسة مريم.

الأنبا مرقس وليم الأنبا مرقس وليم القوصية الأنبا مرقس وليم مطران القوصية الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك الأنبا مرقس وليم مطران كرسي القوصية قسقام للأقباط الكاثوليك

مواد متعلقة

بعد استقبال البابا المهنئين.. موعد قداس عيد الميلاد المجيد في يناير 2024

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى سلفستروس بابا روما

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بذكرى اثنين من كبار قديسيها

مع تقطعيها في بداية العام.. تعرف على قصة كعكة الفاسيلويبتا

"الكاثوليكية" تحيي ذكرى الطوباوية ماريا آنا سوريو بلوندين

اليوم.. عيد اسم يسوع الأقدس في الكنائس الكاثوليكية والغربية بمصر

الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بحلول اليوم التاسع للميلاد

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بنياحة داود النبي

الأكثر قراءة

عاجل.. فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

عاجل.. 10 آلاف طفل يُصارعون الموت.. نقص حاد فى أدوية السرطان بقطاع غزة

كشف غموض سقوط فتاتين من الطابق التاسع بسوهاج

الزمالك يستقر على التعاقد مع مدرب أجنبى.. والظهور الأول بمعسكر الإمارات

تخصيص يوم لعيد الأب.. قرار من مجلس الدولة بشأن الأمر

"حرب شوارع" بين طالب وأصدقائه تنتهي بمقتله في دار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

مستعمرون ينصبون أعمدة كهرباء تمهيدًا لإقامة بؤرة استعمارية جنوب شرق بيت لحم

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال بلدة جبل المكبر فى القدس