الأنبا مرقس يلتقى مجمع كهنة الإيبارشية

التقى نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، مجمع كهنة الإيبارشية، وذلك بدير راهبات المحبة، بمدينة القوصية، تزامنًا مع الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، وعيد الميلاد المجيد.

بدأ اللقاء بصلاة المسبحة الوردية، ثم ألقى القمص بيشوى يسى، راعي دير القديس باخوميوس، بالعزية، تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "كيف نعيش الميلاد في حياتنا الكهنوتية".

وفي كلمته، هنأ راعي الإيبارشية الآباء الكهنة بمناسبة عيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد، معبرًا عن امتنانه لهم، من أجل مجهوداتهم المبذولة، بجميع كنائس الإيبارشية، على كل المستويات.

وعرض الأنبا مرقس أيضًا الخطة الرعوية لهذا العام، التي تأتي تحت شعار "نقوم ونبني"، انطلاقّا من سفر نحميا، داعيًا جميع الحاضرين، من أجل توحيد الجهود، لخدمة العمل الرعوي، واستثمار كل القدرات، في خدمة الاحتياجات الرعوية لأبناء الإيبارشية.

كما ترأس نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، قدّاس العام الجديد، وذلك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع، برعيّة السّيّدة العذراء أمّ النّور، بإمبابة.

شارك في الصلاة القُمُّص إبرام مرجان، راعي الكنيسة، والآباء: بيوس فرج، وميشيل عبدالله، الرعاة المساعدين. وفي عظته، تناول نيافة المطران شرح موضوع "سنة الرب المقبولة"، في العهد القديم، سنة الرحمة، والبر، وإظهار المحبّة.

وقدّم الأنبا توماس التهنئة إلى الآباء الرعاة، وشعب الكنيسة، بمناسبة أعياد الظهور الإلهي، والعام الجديد.

بينما ترأس الأب أنطونيوس إسكندر، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، قداس عيد العذراء أم الله، وذلك بكنيسة مدرسة الميردي ديو، بجاردن سيتي.

جاء ذلك بمشاركة المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب نبيل هب الريح، أحد كهنة الكنيسة المارونية بمصر، بالإضافة إلى الأب إبرام يوسف الفرنسيسكاني.

وألقى المونسينيور أنطوان توفيق عظة الذبيحة الإلهية حول "أمنا القديسة مريم العذراء والدة الله تحقق وعد الله في سفر التكوين"، الذي هو "نسل المرأة يسحق رأس الحية".

وعقب القداس الإلهي أقيمت صلاة المسبحة الوردية، بالإضافة إلى زياح أيقونة القديسة مريم.