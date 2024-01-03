للتهنئة بالعيد.. البابا تواضروس يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي عياد النائب العام.

ورافق رئيس مجلس القضاء الأعلى وفد تكون من المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمود سعيد النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار عبد العزيز الطنطاوي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار إسماعيل عطية رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار محمد حماد عبد الهادي رئيس محكمة استئناف طنطا.

ورحب قداسة البابا بالوفد القضائي معربًا عن سعادته بزيارتهم وتهنئتهم، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في عملهم وحياتهم.

وهنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى ومرافقوه قداسة البابا بعيد الميلاد والعام الجديد، ودار حوار ودي تناول خلاله قداسة البابا بالحديث الكنيسة القبطية وتاريخها وباباواتها ومكانتها بين كنائس العالم، ودورها الوطني والاجتماعي.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة على رأس وفد من الهيئة، وذلك للتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث قدموا التهنئة لقداسة البابا بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب رئيس الهيئة عن سعادته، والوفد المرافق، بلقاء قداسة البابا، مشيدًا بالمواقف الوطنية التاريخية لقداسته التي حفظت مصر في لحظات دقيقة من عمر الوطن.

ومن جهته رحب قداسة البابا بوفد هيئة قضايا الدولة، مؤكدًا على أن الوطن غالٍ على المصريين جميعًا، وأضاف: "الكنيسة تحرص على غرس الروح الوطنية في نفوس أبنائها حتى أنها تضع موضوعات وطنية في مناهج التربية الكنسية"

تكون وفد هيئة قضايا الدولة من المستشار محمود عبد الجابر نائب الرئيس وعضو المجلس الأعلى للهيئة، والمستشار محمد حسن نائب رئيس الهيئة، والأمين العام، والمستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة والمشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني نائب رئيس الهيئة الأمين العام المساعد لشؤون التحول الرقمي والمراسم، والمستشار الدكتور بولس بقطر وكيل الهيئة.

تهنئة فضيلة الإمام الأكبر ومفتي الجمهورية بعيد الميلاد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

رافق فضيلة الإمام رئيس جامعة الأزهر، ووفد من قيادات مشيخة الأزهر وبيت العائلة المصرية.

رحب قداسة البابا بضيوفه متمنيًا لهم أن يكون العام الجديد مليئًا بالخيرات والبركات.

ومن جانبه قدم فضيلة الإمام التهنئة لقداسة البابا، باسمه وباسم فضيلة المفتي والوفد المرافق، بمناسبة بدء العام الجديد وعيد الميلاد المجيد، متمنيًا لقداسته ولجميع المسيحيين المصريين أيامًا مباركة.