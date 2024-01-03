المطران شامي يحتفل باليوم العالمي للسلام وعيد كنيسة مريم سيدة السلام بجاردن سيتي

ترأس المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، صلاة القداس الإلهي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلام، وعيد كنيسة مريم سيدة السلام، بجاردن سيتي.

جاء ذلك بمشاركة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، والمطران جول زريعي، رئيس أساقفة دمياط الفخري، والنائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بالقدس سابقًا، والمطران مار إفرام إيلي وردة، مطران إيبارشية القاهرة، والنائب البطريركي على السودان للسريان الكاثوليك.

شارك أيضًا الأرشمنديت جورج فراس، راعي الكنيسة، والأرشمنديت بيو فرح، الوكيل البطريركي بالقاهرة، والإسكندرية، والأب رامز قلليني، ممثل صاحب المدارس البطريركية بالقاهرة، والأب سليمان كشاشه المخلصي، بالإضافة إلى جوقات الكنائس المجتمعة بالقاهرة، التي خدمت القداس الإلهي.

كذلك، حضر القداس الاحتفالي كلُ من الإكسرخوس جورج بنا، الوكيل البطريركي بالسودان، والإيكونوموس رفيق جريش، راعي كنيسة القديس كيرلس، بمصر الجديدة، والأب ممدوح شهاب الفرنسيسكاني، راعي كنيسة سان جوزيف للآباء الفرنسيسكان، بوسط البلد، وعدد من الأخوات الراهبات.

وتأمل النائب البطريركي العام في كلمة العظة حول ثلاثة نقاط وهي:

١- يسوع المطيع، والمتواضع.

٢- يسوع المصغي.

٣- يسوع الغفور.

وحرص المطران شامي على الصلاة، من أجل السلام في العالم، خاصة السلام في السودان، والأراضي المقدسة، بالإضافة إلى من أجل وحدة الكنائس.

وعقب الذبيحة الإلهية، أقيمت لقاء ودية، في جو من المحبة الأخوية.