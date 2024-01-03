بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

زار غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الدكتور القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر الطائفة، بالنزهة الجديدة، بالقاهرة.

رافق صاحب الغبطة خلال الزيارة نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص بيشوي فوزي، الوكيل الرعوي، والأب باسكوالي، سكرتير غبطة البطريرك، والأب ميشيل ألفي، راعي كنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا.

تضمن اللقاء تبادل كلمات التهنئة المختلفة، كما تمت مناقشة بعض الموضوعات الأخرى، وانتهت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية.

كما زار صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، وذلك بالمقر البابوي بالعباسية.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص غبطة أبينا البطريرك على تقديم التهنئة إلى قداسة البابا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث رافق غبطته في الزيارة عدد من أعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وبعض الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، بالإضافة إلى مسؤولي المؤسسات الكاثوليكية.

تضمن اللقاء كلمات التهنئة المختلفة، وتبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين وذلك في جو تسوده المحبة الأخوية، مؤكدين جميعًا أن عيد الميلاد المجيد، هو قلب الله المتسع. وانتهت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية.



كما استقبل نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الأختين ماري فرانسوز، وماري سيسيل، من راهبات قلب يسوع المصريات، وذلك بمقر المطرانية.

وقدمت الأختين الراهباتين التهنئة، إلى الأب المطران، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد، كما اطمئن راعي الإيبارشية، على كافة أحوالهن.

وقدم الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع للأختين الراهباتين، من أجل مجهوداتهم المبذولة بالإيبارشية، مختتمًا اللقاء ببعض التوصيات الرعوية.