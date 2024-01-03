الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس النواب يهنئ الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي

هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد. جاء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء. 

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الزميلات والزملاء الإعزاء

وقال رئيس مجلس النواب تحل علينا فى الأيام القليلة القادمة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، ونظرًا لعدم انعقاد مجلسكم الموقر خلالها وحتى لا نتأخر عن مشاركة أخواننا أقباط مصر فى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أعاده الله علينا جميعًا بكل الخير والسرور.

 شركــاء هذا الوطن

وأضاف الدكتور المستشار حنفي جبالى، في برقيته يطيب لى أن أتقدم بخالص التهانى القلبية للأخوة الأعـزاء شركاء هذا الوطن أقباط مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، متمنيا لهم جميعًا عامًا موفقًا وعيدًا سعيدًا مباركًا ننعم فيه بالسلام والخير والرخاء، ولمصرنا الحبيبة بدوام الاستقرار والازدهار.

رئيس مجلس النواب المسيحيين عيد الميلاد المجيد الجلسة العامة لمجلس النواب شعب مصر العظيم

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