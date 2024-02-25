الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

استعدادا لرمضان.. مستقبل وطن يوزع 5000 كرتونة مواد غذائية بالوادي الجديد

حزب مستقبل وطن يوزع
حزب مستقبل وطن يوزع كراتين مواد غذائية

وزعت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، 5000 كرتونة مواد غذائية، على الحالات الأولى بالرعاية بجميع قرى المراكز الإدارية الخمسة بالمحافظة استعدادا لاستقبال شهر رمضان.

 

وقال المحاسب جمال آدم، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، إنه تفعيلًا لاستراتيجية الحزب في دعم المواطن، جرى توزيع 5000 كرتونة مواد غذائية على الحالات الأولى بالرعاية والعمالة الغير منتظمة بقرى المراكز الإدارية الخمسة بواقع 1000 كرتونة لكل مركز إداري من خلال فرق شباب الحزب التطوعية.
 

مستقبل وطن ينظم قافلة طبية كبرى لسكان قرى مركز الداخلة 
 

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة وبلاط قافلة طبية مجانية كبرى لأهالي قرى مركز الداخلة وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد.


وقال النائب محمد علي عبدالغني، أمين الحزب بمركز الداخلة، إنه جرى الكشف الطبي بالمجان على 1100 مواطنا وصرف الأدوية المطلوبة لهم مجانا لسكان قرى ( القصر - الموهوب - عزب القصر - بدخلو) بالوحدة الصحية بالقصر وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد.


وأضاف عبد الغني، أن القافلة  الطبية شملت 10 تخصصات طبية هي ( قلب – باطنية – أنف وأذن وحنجرة – جراحة – مسالك بولية – أطفال – رمد – جلدية – نساء وتوليد – عظام – أسنان)، بالإضافة لإجراء التحاليل الطبية وصرف الدواء بالمجان.


وتقدم أمانة الحزب الشكر للأطباء الذين شاركوا في القافلة وعلى رأسهم الدكتور النائب مؤمن معاذ، إستشاري القلب أمين لجنة الصحة والسكان بالمحافظة، أنف واذن وحنجرة الدكتور محمد رشاد جبالي، باطنه الدكتور حسين سفينة، جراحة عامة الدكتور بشري عزيز واصف، مسالك بولية، الدكتور عبد الراضي محمد أحمد، أطفال، الدكتور محمود عويس، رمد الدكتور محمد المغاورى، جلدية الدكتور رمزى كيرلس، نساء وتوليد الدكتور محمد سيد عبد النبي، عظام، الدكتور أحمد عبدالصبور، أسنان الدكتور عبدالله كامل، مدير الإدارة الصحية، ومعمل تحاليل لايف لاب، الدكتور محمد محمود مبارز ومحمد رفاعي.

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حزب مستقبل وطن الوادي الجديد 5000 كرتونة مواد غذائية الحالات الأولى بالرعاية استعدادا شهر رمضان المعظم العمالة الغير منتظمة

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