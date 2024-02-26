الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فريق كرة الطائرة بجامعة الوادي الجديد يحصل على كأس بطولة جامعات الجنوب

فريق كرة الطائرة
فريق كرة الطائرة بجامعة الوادي الجديد

شاركت جامعة الوادي الجديد في بطولة جامعات الجنوب، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى فى عدد من المسابقات الرياضية، برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال السيد أنور عباس مدير عام الإدارة المركزية لرعاية الشباب، أن منتخب الجامعة لكرة الطائرة للطالبات تمكن من الحصول على كأس بطولة جامعات الجنوب الذي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بمحافظة الأقصر، وذلك بعد فوزه في الأدوار التمهيدية علي منتخبات جامعات أسوان والمنيا وبني سويف بنتيجة 0/2 في جميع المباريات ثم فوزه على منتخب جامعة سوهاج في الدور قبل النهائي بنتيجة 0/2 ثم الفوز في المباراة النهائية على منتخب جامعة أسيوط بنتيجة 0/2 والحصول على كأس البطولة.
وقدم الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة التهنئة لجميع الطالبات عضوات الفريق، وللدكتور إبراهيم مجاهد المدير الفني للمنتخب، والكابتن خالد عبدالمالك مدرب المنتخب، والكابتن محمد فخرى المدير الإداري، و الدكتور جمال حسن كامل منسق عام الأنشطة بالجامعة، والزملاء برعاية الشباب المركزية.

جامعة الوادي الجديد تُشارك في المؤتمر الدولي الثاني عشر للتنمية والبيئة في الوطن العربي

 

 شاركت جامعة الوادي الجديد فى فعاليات المؤتمر الدولي الثاني عشر للتنمية والبيئة في الوطن العربي، والذي نظمته جامعة اسيوط، تحت عنوان: «التنمية المستدامة، ومواجهة التغيرات البيئية، والمناخية.. التحديات، والحلول»، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والأستاذ الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وإشراف الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر.
وقال الأستاذ الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر تتناول موضوعات الاستدامة والموضوعات المتعلقة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها على البيئة.

جامعة الوادي الجديد بطولة جامعات الجنوب وزارة الشباب والرياضة وزارة التعليم العالي المسابقات الرياضية كأس البطولة

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