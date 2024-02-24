السبت 24 فبراير 2024
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محافظات

وزير التعليم العالى يتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بجامعة الوادى الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يلتقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم السبت، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مستهل زيارته للمحافظة لعقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، وافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الجديدة بجامعة الوادي الجديد.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي، ورؤساء الجامعات المصرية والهيئات العلمية أعضاء المجلس، ووفد الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة. 

وفي بداية جولته، تفقد ضيوف المحافظة حديقة ٣٠ يونيو بالخارجة، التي تُعد أحدث حديقة ترفيهية ثقافية تضم مسطحات خضراء ومجسمات لأبرز المعالم التاريخية والأثرية، كما قام الوزير بغرس نخلة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة ٢,٥ مليون نخلة والنهوض بإنتاجية التمور بالمحافظة.

محافظ الوادي الجديد وزير التعليم العالي اجتماع المجلس الأعلى للجامعات افتتاح وتفقد عدد من المنشآت جامعة الوادي الجديد

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