الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بالفستق والكاجو.. بلح الواحات يملأ الأسواق مع اقتراب شهر رمضان

بلح الواحات
بلح الواحات

 تبدأ محافظة الوادي الجديد في إعداد وتصنيع أكثر من 40 نوعًا من البلح والتمور الواحاتية بكافة أنواعها، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، والتي يكثر عليها الطلب من كافة الدول العربية والأوروبية تزامنًا مع الشهر الفضيل.

التمور الواحاتية تتميز عن غيرها في الطعم والقيمة الغذائية والجودة العالية

 وقال الحاج محمد عرفات أحد أصحاب المصانع بالوادي الجديد، إن التمور الواحاتية تتميز عن غيرها في الطعم والقيمة الغذائية والجودة العالية تجعله ينافس أجود أنواع البلح في العالم، حيث يستخدم البلح والتمور في واحات الوادي الجديد للتصدير طبقا للمواصفات القياسية للتمور، وتعتبر المملكة المغربية وإندونيسيا وشرق آسيا من أكبر الدول المستوردة للبلح وخاصة بلح الوادي الجديد

الأسواق المحلية والأوروبية تستهلك  الآلاف من الأطنان سنويًا من تمور الوادي الجديد

وأضاف "عرفات" أن الأسواق المحلية والأوروبية تستهلك  الآلاف من الأطنان سنويًا من تمور الوادي الجديد، حيث تتسابق مصانع التمور بالمحافظة خلال هذه الفترة لتلبية احتياجات الأسواق المصرية والعربية من شتى أنواع التمور المختلفة وذلك استعداد لشهر رمضان الكريم

وأوضح أن المصانع بدأت في تصنيع البلح والتمور بالمكسرات عالية الجودة مثل البلح بالفستق، والكاجو، والفول السوداني والشيكولاتة،  حيث تعمل كل المصانع ووحدات التصنيع بكامل قوتها في سباق مع الزمن لتغطية كافة الطلبيات وضخ أكبر كميات من أصناف التمور المتنوعة خلال هذه الأيام، خاصة أن هناك إقبالًا كبيرًا على تمور الوادي الجديد نظرًا لشهرتها الكبيرة وجودتها وقيمتها الغذائية.

 أسعار البلح والتمور هذا العام 

وقال أحمد يوسف نوبيه أحد تجار البلح والتمور بالوادي الجديد، أن أسعار البلح والتمور هذا العام في متناول الجميع حيث سجل سعر كيلو التمر السلطاني الجاف هذا العام 25 جنيه، وسجل سعر البلح السيوي النصف جال 50 جنيه للكيلو، بينما سجل سعر البلح العجوي 40 جنيه، والبلح المجدول 150 جنيه، والبلح المنتور 18 جنيه

إشادة بجهود الحكومة في تصدير التمور الواحاتية بأسعار مناسبة

وثمن "نوبية" جهود الحكومة  في تصدير التمور الواحاتية بأسعار مناسبة بعد احكام خطة تسويق نجحت نجاحا كبيرا بعد تصدر التمور الواحاتية المشهد عن الأنواع الأخرى من كافة الدول والتي تنافس التمور الواحاتية، حيث تعد محافظة الوادي الجديد من أكبر القلاع المنتجة  للتمور سواء على مستوى الوطن العربي أو العالم، ويوجد بها أكثر من 4 مليون نخلة من الأصناف المختلفة أشهرها على الإطلاق البلح السيوى أو الصعيدى والذى يمثل حوالى 90 % من الإنتاج واغلبة يتم تصديرة للدولة العربية والآسيوية والأوروبية

 

وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن بلح الوادي الجديد وصل للعالمية، وتواجد جميع الأسواق في بلدان كثيرة من العالم العربي والإفريقى والأوروبي والأسيوي، لما يتمتع به من جودة عالية، وقيمة غذائية هائلة جعلته في اوائل الصفوف، حيث تعمل المحافظة حاليا على تعظيم الاستفادة من بلح الواحات، من خلال إضافة صناعات وفتح أسواق جديدة

 وتصدر محصول البلح والتمور بمحافظة الوادي الجديد الأول عالميًا من حيث الإنتاج وأعداد النخيل بفضل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد توصياته بمضاعفة أعداد النخيل بجميع مناحي المحافظة إلي 5 مليون نخله لتتصدر مصر المركز الاول على مستوي العالم في إنتاج التمور

ويحتل محصول البلح المرتبة الأولى على قائمة محاصيل الفاكهة في محافظة الوادي الجديد، فضلا عن تميزه لاحتوائه على معظم العناصر الغذائية
 

بلح الواحات
بلح الواحات
بلح الواحات
بلح الواحات
بلح الواحات
بلح الواحات
بلح الواحات
بلح الواحات
بلح الواحات
بلح الواحات
بلح الواحات
بلح الواحات
حلول شهر رمضان المبارك محافظة الوادي الجديد البلح والتمور الواحاتية الدول العربية والأوروبية الاسواق المحلية والاوروبية البلح والتمور بالمكسرات بالفستق والكاجوا والفول السوداني

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