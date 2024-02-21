الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد البرنامج التدريبى للمهارات الرقمية IC3 Spark

نائبة محافظ الوادي
نائبة محافظ الوادي خلال البرنامج التدريبي

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، البرنامج التدريبي (المهارات الرقمية للمستوى المبتدئ IC3 Spark)، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المحافظة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار خطة التطوير المؤسسي والارتقاء بالمهارات الرقمية للعاملين، وذلك بمقر معهد فتيات الخارجة، ترافقها المهندسة دعاء دويدار مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

وأوضحت نائب المحافظ، أن التدريب يستهدف ٦٠ موظفا من العاملين بإدارة صندوق استصلاح الأراضي والجهات المرتبطة، وتضم المرحلة الأولى ٢٤ متدربا من الديوان العام ومراكز المحافظة المختلفة، وذلك لمدة ٩ أيام بواقع ٢٧ ساعة تدريبية، مشيرةً أن الدورة تمنح شهادة معتمدة دوليًا بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة.

وأعربت مجدي عن خالص تقديرها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتعاون المستمر؛ لتأهيل الكوادر البشرية ومواكبة خطط الدولة للتحول الرقمي.

نائبة محافظ الوادي خلال البرنامج التدريبي
نائبة محافظ الوادي خلال البرنامج التدريبي
نائبة محافظ الوادي خلال البرنامج التدريبي
نائبة محافظ الوادي خلال البرنامج التدريبي
نائبة محافظ الوادي خلال البرنامج التدريبي
نائبة محافظ الوادي خلال البرنامج التدريبي
محافظ الوادي الجديد البرنامج التدريبي المهارات الرقمية خطة التطوير المؤسسي صندوق استصلاح الأراضي شهادة معتمدة دولي ا

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