"رياضة الوادي الجديد" تُطلق مبادرة للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية

نفذت الادارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة الإدارة العامة للمبادرات الشبابية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظه الوادى الجديد ندوة عن مبادرة " رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التخلص منها، وذلك بمركز شباب القلمون بقطاع الداخله، بمشاركه عدد 50 مشاركًا.

تناولت المحاضره ريم اسامه موسى بشندى مهندسة الإلكترونيات والمعلومات بمركز الداخلة، بالحديث عن المبادرة، بتصنيف الأجهزة إلى عدة أنواع. وطرق التخلص من المخلفات الإلكترونية عن طريق «الدفن أو الحرق».

وأشارت المحاضرة، إلى أن الطريقة الأمثل للتخلص من المخلفات الإلكترونية والأصح هو إعادة التدوير، والتغلب على آثارها على حياة الإنسان، وما ينتج عن تلك الأجهزة الإلكترونية من مخلفات فيما يعرف بالمخلفات الإلكترونية وأضرارها على الصحة والبيئة.

ولفتت إلى أن وجود الكثير من النفايات الإلكترونية يؤدي إلى التأثير على المياه الجوفية بشكل كبير، والتى تكون أسفل "مكبات" النفايات والتى تستمر وصولا إلى المياه الجوفية ومصادرها إلى كل المياه العذبة في المنطقة المحيطة، وهو ما يؤثر في النهاية على الحياة البرية بمرض من التسمم بالرصاص والزرنيخ والكادميوم والمعادن الأخرى بسبب التركيز العالي لهذه المعادن.

جدير بالذكر أن خطورة النفايات الالكترونية تعود إلى المواد المستخدمة في تصنيع تلك الأجهزة: الرصاص المكون الرئيسي لشاشات التلفاز والأجهزة اللوحية، حيث يعتبر من أخطر المواد السامة على الجهاز العصبي، الدورة الدموية والكلى وله تأثير أيضا على نمو الدماغ لدى الأطفال.

وأضافت الفعاليات، أن النفايات الإلكترونية هى عده انواع من المعدات الكهربائيه والالكترونيه التى لم تعد هامه لدى مستخدميها،اولم تعد تفى بالغرض المطلوب منها وقد فقدت قيمتها أو فائدتها، أما من خلال الاستبدال أو بسبب الكسر، وتشمل السلع البيضاء كالثلاجات، والغسالات، وأجهزه الميكروويف والسلع البينه، كاجهزه التلفزيون، والراديو، والكمبيوتر، والهواتف.

جانب من الندوة

جانب من الندوة