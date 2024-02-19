"دور الإعلام في التوعية بمخاطر الزيادة السكانية".. ندوة تثقيفية بـ"إعلام الداخلة"

واصل مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ ندواته التثقيفية اليوم الاثنين تحت عنوان "الإعلام ودوره في التوعية بمخاطر الزيادة السكانية ودعم مشروعات التنمية" بمدرسة موط الثانوية للبنات.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات برعاية رئيس الهيئة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وتوجيهات ومتابعة رئيس قطاع الإعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى، بهدف تنمية الأسرة المصرية تحت شعار "أسرتك ثروتك".



شارك فيها محمد عمر موجه أول الصحافة بإدارة التربية والتعليم بالداخلة، والشيخ محمد بهلول الخطيب والداعية بإدارة أوقاف الداخلة، والدكتورة هدير عصام من وحدة طب الأسرة بالداخلة، وحضرها لفيف من طالبات المدرسة وأعضاء هيئة التدريس فيها، وعدد من أولياء الأمور والقيادات التنفيذية بالمركز.

وافتتح الندوة محسن محمد مدير مركز إعلام الداخلة، مؤكدا دور وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في رفع الوعي بالمخاطر الناتجة عن الزيادة غير المحسوبة للسكان وتأثيرها على حياة المواطنين، ومن هذا المنطلق أطلقت الهيئة العامة للاستعلامات حملتها التوعوية التي تهدف لتنمية الأسرة المصرية من خلال التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وتجنب تداعياتها من أجل حياة أفضل.

وأكد محمد عمر موجه أول الصحافة بإدارة التربية والتعليم بالداخلة، أهمية أن تتبنى وسائل الإعلام المختلفة توجها يهدف الى توعية المجتمع بمخاطر الزيادة السكانية وتوضيح آثارها المختلفة على حياة المواطنين خصوصا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.

ودعا وسائل الإعلام الى إبراز الآثار الاقتصادية السلبية للظاهرة والتي تبدو في التأثير السلبي على معدلات التنمية لا سيما في ظل عدم التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي والنمو السكاني بما ينعكس سلبا على المستويات المعيشية للمواطن.

وقال عمر، إن الدولة تبذل جهودا مضنية في سبيل الارتقاء بالمستوى المعيشي للأفراد وتحقيق التنمية، ويتعين على وسائل الإعلام إبراز هذه الجهود وتسليط الضوء عليها وفي الوقت ذاته التوعية ببعض المظاهر السلبية التي تقلل من المردود الإيجابي لهذه الجهود وأبرزها الزيادة السكانية.

وأشاد بدور مراكز الإعلام المنتشرة في المحافظات والتابعة للهيئة العامة للاستعلامات، في مواجهة الزيادة السكانية من خلال التوعية والتثقيف المتواصل شأن قضايا أخرى عديدة تصدى الاعلام الحكومي وفي مقدمته هيئة الاستعلامات لمواجهتها.



ودعا إلى تكثيف الحملات الإعلامية الهادفة إلى كشف مخاطر الزيادة السكانية وتأثيرها السلبي على جهود الدولة التنموية، مؤكدا دور الإعلام بمختلف وسائله التقليدية والحديثة في دعم ومساندة جهود وخطط الدولة التنموية من أجل تعريف المواطن بهذه الجهود وقطع الطريق على الإعلام المعادي الرامي إلى التقليل من هذه الجهود.



كما ناقش خلال الندوة أسباب الزيادة السكانية، والنتائج المترتبة على خلل الزيادة السكانية.