الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

افتتاح مشروع "درة الوادي" بمدينة الخارجة في الوادي الجديد

الجزار والزملوط يفتتحان
الجزار والزملوط يفتتحان مشروع درة الاسكاني

افتتح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، مشروع "درة الوادي"، بحى 25 يناير بمدينة الخارجة، والمملوك لصندوق تمويل المساكن التابع لوزارة الإسكان، وينفذه الجهاز المركزى للتعمير، بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة.

وأوضح وزير الإسكان، أن المشروع يقام على مساحة 50 فدانًا تم تخصيصها من المحافظة بنظام المشاركة لإقامة حي سكني، ويضم 26 عمارة سكنية كاملة التشطيب، مزودة بالمصاعد، بإجمالى 520 وحدة سكنية بمساحة 110 م2 للوحدة، و52 وحدة إدارية، و104 محال تجارية، حيث تتكون العمارة من دور أرضى به 4 محال تجارية، ووحدتين إداريتين، و5 أدوار متكررة (4 وحدات سكنية بالدور)، بالإضافة إلى تنفيذ البنية الأساسية لـ75 قطعة أرض.

هذا وقد تم تسليم 363 وحدة سكنية، بالإضافة إلى سداد الثمن لـ29 وحدة، وجار إجراءات التسليم، وجار استكمال الإجراءات لباقي الوحدات السكنية بالتنسيق مع بنك مصر والبنك الأهلي.

 

الجزار والزملوط يفتتحان مشروع درة الاسكاني
الجزار والزملوط يفتتحان مشروع درة الاسكاني
الجزار والزملوط يفتتحان مشروع درة الاسكاني
الجزار والزملوط يفتتحان مشروع درة الاسكاني
الجزار والزملوط يفتتحان مشروع درة الاسكاني
الجزار والزملوط يفتتحان مشروع درة الاسكاني
الجزار والزملوط يفتتحان مشروع درة الاسكاني
الجزار والزملوط يفتتحان مشروع درة الاسكاني
الجزار والزملوط يفتتحان مشروع درة الاسكاني
الجزار والزملوط يفتتحان مشروع درة الاسكاني
وزير الإسكان محافظ الوادي الجديد رئيس الجهاز المركزى للتعمير مشروع درة الوادي صندوق تمويل المساكن الجهاز المركزي للتعمير

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