وزير الإسكان ورئيس جامعة الأزهر يغرسان النخيل بحديقة 30 يونيو بالوادى الجديد

استقبل اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، في مستهل زيارتهما للمحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات، بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للمتابعة للبنية الأساسية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، ولفيف من رؤساء الهيئات والشركات التابعة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وفي بداية جولته، تفقد الجزار حديقة 30 يونيو بالخارجة التي تعد أحدث حديقة ترفيهية ثقافية تضم مسطحات خضراء ومجسمات لأبرز المعالم التاريخية والأثرية، كما غرس الوزير ورئيس الجامعة نخلة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة والنهوض بإنتاجية التمور بالمحافظة.

حيث تبدأ الزيارة من مجمع المصالح المميكن الذي يعتبر أول نموذج على مستوى الجمهورية يحاكي العاصمة الإدارية، ويتم ربطه إلكترونيًا بالحي الحكومي الذي انتهي العمل منه بنسبة 95% من أعماله.

وكانت بدأت محافظة الوادي بموقع متميز بمدينة الخارجة، على مساحة 101 فدان شمال المدينة، إقامة أول مجمع مصالح حكومي مميكن على مستوى المحافظات، بتكاليف أولية تقدر بنحو 400 مليون جنيه، ويضم جميع المصالح الحكومية بالمحافظة.

ويجري تنفيذ مبنى المجمع الحكومي بتكلفة 110 ملايين جنيه، ووصلت نسبة تنفيذه إلى 80%، ومبنى جهات حكومية متعددة"، بتكلفة 72 مليون جنيه، ومبنى "التعامل مع الجمهور" بتكلفة 87 مليون جنيه، ومبنى "المول التجاري" بتكلفة 16 مليون جنيه، ومبنى إداري للمحافظة، بتكلفة 14 مليون جنيه.

وتستقبل محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وذلك للافتتاح وتفقد عدد من المشروعات القائمة بالمحافظة.