اليوم.. وزير الإسكان ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان بعض المشروعات في الوادي الجديد

تستقبل محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، وذلك للافتتاح وتفقد عدد من المشروعات القائمة بالمحافظة.



ويستقبل اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ضيوف المحافظة بمطار الخارجة الجوي، بمرافقة الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد ونواب المحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الأعمال.

وقال الزملوط، إن وزير الإسكان ورئيس جامعة الأزهر سيتفقدان على هامش الزيارة عددا من المشروعات التي تنفذ على أرض المحافظة وتشرف عليها وزارة الإسكان سواء وحدات سكنية أو طرق ومرافق وكذلك تفقد المباني المخصصة لجامعة الأزهر.

وتبدأ الزيارة من مجمع المصالح المميكن والذي يعتبر أول نموذج على مستوى الجمهورية يحاكي العاصمة الإدارية، ويتم ربطه إلكترونيًا بالحي الحكومي والذي انتهى العمل منه بنسبة 95% من أعماله.

مجمع المصالح المميكن



وكانت محافظة الوادي، بدأت بموقع متميز بمدينة الخارجة، على مساحة 101 فدان شمال المدينة، إقامة أول مجمع مصالح حكومي مميكن على مستوى المحافظات، بتكاليف أولية تقدر بنحو 400 مليون جنيه، ويضم جميع المصالح الحكومية بالمحافظة.

ويجري تنفيذ مبنى المجمع الحكومي بتكلفة 110 ملايين جنيه، ووصلت نسبة تنفيذه إلى 80%، ومبنى جهات حكومية متعددة، بتكلفة 72 مليون جنيه، ومبنى "التعامل مع الجمهور" بتكلفة 87 مليون جنيه، ومبنى "المول التجاري" بتكلفة 16 مليون جنيه، ومبنى إداري للمحافظة، بتكلفة 14 مليون جنيه.

يذكر أن هذا المشروع جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإقامة مجمع حكومي مميكن مجهز بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أسرع وأفضل في جميع المجالات، على مساحة 101 فدانا بتكلفة تقديرية 400 مليون جنيه، لتشمل مباني للجهات الحكومية والأنشطة التجارية ومبنى للتعامل مع الجمهور.

