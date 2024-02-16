الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إحالة طبيب وطاقم تمريض للتحقيق لعدم تواجدهم أثناء العمل بالوادى الجديد

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة يتابع المستشفيات والوحدات الصحية

تفقد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، الوحدات الصحية بمركز الداخلة عند السابعة والنصف صباحًا؛ لمتابعة العمل بوحدات الرعاية الأساسية بقرية (القصر، الموشية، الجديدة، الشيخ والي).

وتابع وكيل وزارة الصحة، الانضباط الإداري والتزام الفريق الطبي ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات والأكسجين ومدي تطبيق معايير مكافحة العدوي والجودة.

وأشاد محروس بالانضباط الإداري وتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى والنظافة العامة بوحدتيِّ الجديدة والشيخ والى.

ووجَّه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بتحويل الطبيب النوبتجي بوحدة الموشية للتحقيق لعدم التواجد أثناء المرور، وتحويل أفراد هيئة التمريض بوحدة الموشية والخدمات المعاونة للتحقيق للتقصير فى أداء مهامهم الوظيفية، والتنبيه على إدارة مكافحة العدوى بضرورة تكثيف تدريب العاملين بوحدات الرعاية الأساسية وبالأخص بمعايير تنظيف الأرضيات وترشيد استهلاك المياه أثناء التنظيف.

وأجرى وكيل "صحة الوادي الجديد"، اليوم الجمعة الساعة الخامسة والنصف صباحًا، جولة لمتابعة العمل بمستشفى الداخلة العام، حيث تابع الانضباط الإدارى والتزام الفريق الطبي ومدي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات والأكسجين ومدي تطبيق معايير مكافحة العدوي والجودة.

كما تابع المرور على أقسام (الاستقبال والطوارئ، العناية المركزة، الحضانة، الأقسام الداخلية)، ووجه وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، بتحويل الأطباء النوبتجية بأقسام (الحضانة، الحميات) للتحقيق لعدم التواجد بأماكن عملهم أثناء المرور.

وكيل وزارة الصحة يتابع المستشفيات والوحدات الصحية
وكيل وزارة الصحة يتابع المستشفيات والوحدات الصحية
وكيل وزارة الصحة يتابع المستشفيات والوحدات الصحية
وكيل وزارة الصحة يتابع المستشفيات والوحدات الصحية
وكيل وزارة الصحة يتابع المستشفيات والوحدات الصحية
وكيل وزارة الصحة يتابع المستشفيات والوحدات الصحية
وكيل وزارة الصحة يتابع المستشفيات والوحدات الصحية
وكيل وزارة الصحة يتابع المستشفيات والوحدات الصحية
وكيل وزارة الصحة يتابع المستشفيات والوحدات الصحية
وكيل وزارة الصحة يتابع المستشفيات والوحدات الصحية
وكيل وزارة الصحة يتابع المستشفيات والوحدات الصحية
وكيل وزارة الصحة يتابع المستشفيات والوحدات الصحية
وكيل وزارة الصحة الوادي الجديد الوحدات الصحية المنشآت الصحية الإنضباط الإدارى التزام الفريق الطبي للتحقيق للتقصير فى اداء مهامهم

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