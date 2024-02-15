الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم الوادي الجديد يشارك في لقاءات توعوية لمجابهة الأزمات والكوارث

جانب من المحاضرات
جانب من المحاضرات

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، تنفيذ أولى المحاضرات التي يجري تتفيذها لرفع الوعي ونشر ثقافة التصرف السليم في الحالات المختلفة وكيفية التعامل مع حالات الأزمات والكوارث وفق التوجيهات الوزارية ومن خلال أمانة مجلس الوزراء في إطار تعزيز الجاهزية في مجال إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة مجموعة من العاملين والطلاب من جميع الإدارات التعليمية.

جاء ذلك عبر شبكة الفيديو كونفرانس بديوان عام المديرية والإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة بحضور منسق الأزمات والكوارث بالمديرية وإداراتي الأمن والتخطيط الاستراتيجي.

وتركز هذه التوعية على توعية المستهدفين بكيفية الاستعداد للأزمات والكوارث ومواجهتها واكتساب مهارة كيفية التعامل مع الأزمات الطارئة.

جانب من المحاضرات
جانب من المحاضرات
جانب من المحاضرات
جانب من المحاضرات
جانب من المحاضرات
جانب من المحاضرات
جانب من المحاضرات
جانب من المحاضرات
الوادي الجديد أولى المحاضرات رفع الوعى ونشر ثقافة التصرف التعامل مع حالات الأزمات والكوارث الفيديو كونفرانس التخطيط الاستراتيجي

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