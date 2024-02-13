الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"آداب الوادي الجديد" تنظم المنتدى الثقافي لقسم اللغة العربية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت كلية الآداب بجامعة الوادي الجديد، المنتدى الثقافي لقسم اللغة العربية بكلية الآداب بالجامعة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وإشراف الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب والدكتور محمد عبيد  رئيس قسم اللغة العربية والدكتور أسامة عطية منسق المنتدى الثقافي.

حاضر خلال المنتدى الثقافي الدكتور محمد عبد السلام أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية إشكالية الدلالة ودورها في تفسير النص التاريخي قضية التحكيم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عقب معركة صفين أنموذجا.

IMG-20240213-WA0029

يأتي ذلك في إطار البرنامج الثقافي لقسم اللغة العربية،  وقد امتلأت القاعة بالحضور أساتذة وطلابا لما يمثله موضوع الندوة من قيمة بالغة ونموذج قوي في بعض ما نقل إلينا من نصوص تاريخية في أحدات جسام ما زال المسلمون يعانون آثارها حتى اليوم.
وجاء تناوله في نقاط محددة فأوضح المقصود بالدلالة وما تمثله إشكالياتها في اللغة العربية من صعوبة في التعبير.
كما استعرض خلال الندوة القيمة بوعي وذكاء المؤرخ المدقق الدلالات والمعطيات التي أظهرت أن التحكيم كان القشة التي قصمت ظهر البعير في جيش علي فلقد فجر خلافات جذرية بين مكونات جيشه،  كما منح معاوية مكانة مساوية للخليفة علي فضلا عن وجود بعض الأحداث التي جرت خلال واقعة التحكيم ولم تتناولتها المصادر التي وصلت إلينا بصورة سليمة موضوعية تتفق والعقل والمعطيات التاريخية المعروفة بعيدا عن نزعات الهوى.

IMG-20240213-WA0027


وتعددت المداخلات من الحضور فكانت التساؤلات العديدة دليلا على التفاعل القوي مع المحاضر والمحاضرة معا من جانب، كما كشفت إجابات المحاضر الدقيقة والمقنعة مدى تمكنه من مادة بحثه ومنهجيته العلمية من جانب ثان، وأوجز في عبارات دقيقة أن سبب اللغط التاريخي وما تداول من روايات عدة  كان يمكن تلافيه في تطبيق نظام الشورى بشكل واقعي وموضوعي وقتها، بالإضافة أنه كان يمكن أن تتم كتابة الأحداث الكبرى في التاريخ الإسلامي وبخاصة واقعة التحكيم في حينها بصورة دقيقة محايدة وموضوعية وموثقة بشهادة الشهود العدول، ولو حدث هذا لتجنبنا الكثير من روايات يأباها العقل السليم لتناقض أحداثها وكتابتها بعد فترة زمنية لاحقة جعلت كثيرا من نزعات الهوى تحيط بها.

وفي نهاية الندوة تم تكريم الدكتور محمد عبد السلام مع وعد بتكرار مثل هذه الندوات التي تعد ركبزة راسخة في انطلاق طلابنا لفهم واع لحقائق التاريخ ونصوصه مهما تعددت دلالاتها.

IMG-20240213-WA0026
جامعة الوادي الجديد المنتدى الثقافى تفسير النص التاريخي اللغط التاريخي تطبيق نظام الشورى التاريخ الإسلامي

مواد متعلقة

وكيل "صحة الوادى الجديد" يتفقد سير العمل بوحدة المناظير فى مستشفى حميات الخارجة

وكيل التعليم بالوادي الجديد يلتقى مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بالمديرية

"بيطري الوادي" ينظم قافلة مجانية لمدة 5 أيام

5 مدارس ثانوية تتنافس على المركز الأول بمسابقة أوائل الطلبة بالوادي الجديد

"تعليم الوادى الجديد" يبدأ تلقي طلبات الراغبين فىيالالتحاق بمبادرة "1000 مدير مدرسة"

"تعليم الوادى الجديد" يستقبل لجنة وزارية لتقييم الفرق الكشفية

موسم الخير.. بدء ظهور أكواز طلع النخيل بالوادي الجديد

بتكلفة 6.5 مليون جنيه.. الزملوط يتفقد أحدث دور الحضانات التابعة لمؤسسة التكافل الاجتماعي

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل| الحسم فى القاهرة.. المفاوضات الرباعية تقترب من إقرار هدنة فى قطاع غزة

عاجل.. مصدر مصرى: أجواء اجتماع القاهرة الرباعى إيجابية.. والمشاورات مستمرة 3 أيام

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمني

عاجل.. "الأرصاد" تحذر من حالة عدم استقرار.. ماذا يحدث غدًا الأربعاء؟

القاهرة الإخبارية: الاحتلال ينشر مقطع فيديو لـ"يحيى السنوار" من كاميرا أحد الأنفاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمني

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟