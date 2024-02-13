"آداب الوادي الجديد" تنظم المنتدى الثقافي لقسم اللغة العربية

نظمت كلية الآداب بجامعة الوادي الجديد، المنتدى الثقافي لقسم اللغة العربية بكلية الآداب بالجامعة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وإشراف الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب والدكتور محمد عبيد رئيس قسم اللغة العربية والدكتور أسامة عطية منسق المنتدى الثقافي.

حاضر خلال المنتدى الثقافي الدكتور محمد عبد السلام أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية إشكالية الدلالة ودورها في تفسير النص التاريخي قضية التحكيم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عقب معركة صفين أنموذجا.

يأتي ذلك في إطار البرنامج الثقافي لقسم اللغة العربية، وقد امتلأت القاعة بالحضور أساتذة وطلابا لما يمثله موضوع الندوة من قيمة بالغة ونموذج قوي في بعض ما نقل إلينا من نصوص تاريخية في أحدات جسام ما زال المسلمون يعانون آثارها حتى اليوم.

وجاء تناوله في نقاط محددة فأوضح المقصود بالدلالة وما تمثله إشكالياتها في اللغة العربية من صعوبة في التعبير.

كما استعرض خلال الندوة القيمة بوعي وذكاء المؤرخ المدقق الدلالات والمعطيات التي أظهرت أن التحكيم كان القشة التي قصمت ظهر البعير في جيش علي فلقد فجر خلافات جذرية بين مكونات جيشه، كما منح معاوية مكانة مساوية للخليفة علي فضلا عن وجود بعض الأحداث التي جرت خلال واقعة التحكيم ولم تتناولتها المصادر التي وصلت إلينا بصورة سليمة موضوعية تتفق والعقل والمعطيات التاريخية المعروفة بعيدا عن نزعات الهوى.



وتعددت المداخلات من الحضور فكانت التساؤلات العديدة دليلا على التفاعل القوي مع المحاضر والمحاضرة معا من جانب، كما كشفت إجابات المحاضر الدقيقة والمقنعة مدى تمكنه من مادة بحثه ومنهجيته العلمية من جانب ثان، وأوجز في عبارات دقيقة أن سبب اللغط التاريخي وما تداول من روايات عدة كان يمكن تلافيه في تطبيق نظام الشورى بشكل واقعي وموضوعي وقتها، بالإضافة أنه كان يمكن أن تتم كتابة الأحداث الكبرى في التاريخ الإسلامي وبخاصة واقعة التحكيم في حينها بصورة دقيقة محايدة وموضوعية وموثقة بشهادة الشهود العدول، ولو حدث هذا لتجنبنا الكثير من روايات يأباها العقل السليم لتناقض أحداثها وكتابتها بعد فترة زمنية لاحقة جعلت كثيرا من نزعات الهوى تحيط بها.

وفي نهاية الندوة تم تكريم الدكتور محمد عبد السلام مع وعد بتكرار مثل هذه الندوات التي تعد ركبزة راسخة في انطلاق طلابنا لفهم واع لحقائق التاريخ ونصوصه مهما تعددت دلالاتها.