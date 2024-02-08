الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جامعة الوادي الجديد تشارك في المؤتمر الرابع للتعليم العالي الدامج

المؤتمر الرابع للتعليم
المؤتمر الرابع للتعليم العالي الدامج

شاركت جامعة الوادي الجديد في المؤتمر الرابع للتعليم العالي الدامج "التعاون المستدام نحو تعزيز دمج الأشخاص ذوى الإعاقة"، بالتعاون مع منظمة أميديست وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بتوجيهات الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة أسماء محمد عيد مدير مركز خدمات ذوي الإعاقة بالجامعة، والدكتور محمود محارب نائب مدير المركز، وعدد من الداعمين لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص.
 
وقال الدكتور أحمد حرباوى نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب، إن المؤتمر يأتى لاستكمال ومواصلة الفعاليات حول تعزيز الدمج، ورفع الوعي وتوسيع المفاهيم حول قدرات  الأشخاص ذوى الإعاقة، وأيضًا شمل المؤتمر جلسات نقاشية عن كيفية تأهيل ذوي الإعاقة للتوظيف، وكيفية الوصول لأشخاص ذوى إعاقة مؤهلين للتوظيف، كما تم عمل عرض تقديمى عن كيف تستطيع مراكز خدمات ذوى الإعاقة بالجامعات التعاون مع الشركات وبناء الشراكات للحصول على تمويل أو تبرعات لضمان الإستدامة.
 

وأضاف أن المؤتمر ناقش النموذج المستدام لمراكز خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة لتعمل كوحدة مركزية تدعم وتتواصل مع الجامعة بأكملها، وتتمحور أنشطتها حول أربع ركائز أساسية: الدعم والأنظمة، التدريب لبناء الكوادر، جعل مرافق الحرم الجامعي متاحة ويمكن الوصول إليها، وتعزيز أنشطة التوعية والتكامل.

وقد جاء ذلك في إطار إنشاء 15 مركزًا جامعيًا جديدًا مخصصة للدمج الكامل وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المبادرة المصرية الأمريكية للتعليم العالي، التي تسعى إلى تلبية الجانب الأكاديمي، والإحتياجات المادية والاجتماعية للطلاب ذوي الإعاقة في الحرم الجامعي.

الجامعة تنفذ ورشة عمل بعنوان "المؤشرات الخاصة لأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 
 

نظمت الجامعة ورشة عمل عن كيفية تنفيذ المؤشرات الخاصة باهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 -2030 وذلك بقاعة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالمبنى الإداري بالجامعة، بحضور أمين عام الجامعة المساعد للشئون الإدارية والسادة مديرو العموم وأمناء الكليات ومدير الإدارت المركزية بالجامعة.

جامعة الوادي الجديد المؤتمر الرابع للتعليم العالى التعاون المستدام تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة توسيع المفاهيم

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