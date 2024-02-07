الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير البوابة الرئيسية للمحافظة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يتفقد بوابة المحافظة الرئيسية

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أعمال التطوير الجارية بمدخل بوابة المحافظة الرئيسية، يرافقه السيد صابر إسماعيل نائب رئيس مركز الخارجة.

ووجّه محافظ الوادي الجديد، بصرف مكافأة مالية للعاملين، لسرعة وجدية تنفيذ الأعمال المطلوبة، التي شملت عمل حارات مخصصة للنقل الثقيل وحارات لسيارات الملاكي والأجرة؛ تفاديًا للحوادث المرورية وحرصًا على سلامة المواطنين، وتركيب الانترلوك وبردورات الأرصفة. ومن المقرر انتهاء الأعمال بنهاية الأسبوع الجاري.


الزملوط يتابع التشطيبات النهائية بمقر العاصمة الإدارية للمحافظة

وتفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال التشطيبات النهائية بمقر العاصمة الإدارية للمحافظة، يرافقه السيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من التنفيذيين المعنيين.

حيثُ وجّه بسرعة تنفيذ الخيمة البدوية المقامة على ٤٨٠م٢ بتصميم يحمل الهوية والطابع الواحاتي، ومراعاة الهوية البصرية في المباني الحكومية المختلفة، وسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات بالمبنى الإداري للمحافظة.

كما محافظ الوادي الجديد، بعمل مطبات صناعية بمحور ٣٠ يونيو الدائري؛ للحد من سرعة القيادة والحفاظ على سلامة المواطنين.

 

محافظ الوادي الجديد: إنشاء تخصص "سكرتارية طبية" بمدارس التعليم الثانوي الفني

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صدور قرار السيد وزير التربية والتعليم بإنشاء تخصص سكرتارية طبية بمدارس التعليم الثانوي الفني بنظام التعليم والتدريب المزدوج (ثلاث سنوات) وذلك اعتبارًا من العام الدراسي القادم.

وأوضح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن القرار يأتي في إطار خطة تطوير منظومة التعليم الفني وربط طلابها باحتياجات سوق العمل، وتأهيل وتدريب الطلاب لخوض سوق العمل، مشيرًا إلى بدء التخصص كفصول ملحقة بمدرسة المروة الثانوية التجارية المشتركة بإدارة الخارجة التعليمية، معربًا  عن تقديره وشكره لدعم الوزارة المستمر للنهوض بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة.

أعمال التطوير بوابة المحافظة الرئيسية صرف مكافأة مالية تركيب الانترلوك بردورات الأرصفة

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