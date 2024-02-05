الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ برنامج "ابدأ وحسِّن مشروعك" لتأهيل الشباب بالوادي الجديد

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نفَّذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظه الوادي الجديد، برنامج "ابدأ وحسِّن مشروعك"؛ لتوفير فرص عمل وتنمية ريادة الأعمال للشباب والفتيات بمراكز المحافظة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة السيد بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد.

وبدأت فعاليات اليوم الأول للدورة التدريبية، اليوم، بمركز شباب تنيده بقطاع بلاط بحضور عدد 20 مستفيدًا، وتستمر الدورة لمدة 5 أيام.

وأكد بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن برنامج "ابدأ وحسِّن مشروعك" يُعد أحد أشهر الأدوات التدريبية التي طورتها منظمة العمل الدولية بهدف توفير فرص عمل أفضل للرجال والسيدات وتنمية ريادة الأعمال في العالم.

وأضاف شوقي، أن البرنامج  يستهدف "رواد الأعمال" المحتملين ممن لديهم فكرة واضحة قابلة للتطبيق لمشروع تجاري، ولديهم الرغبة في المضي قدمًا لبدء هذا المشروع وتنفيذه، ويقدم البرنامج مزيجًا من التدريب النظري والعمل الميداني إلى جانب استشارات ما بعد التدريب.

وأكد أن الفعالية إنّ التدريبات تستهدف رواد الأعمال، لمساعدتهم على وصف فكرة المشروع، ودارسة السوق، وتحليل الاحتياجات، والدراسة التسويقية والفنية، ودراسة خطة المشروع، وتحديد تكلفة المبيعات والمنتج والإنتاج، والعمالة، والإهلاك، والتدفق النقدي، وقائمة الدخل التقديرية، والشكل القانوني للمشروع.

وأوضح أن الفعاليات المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الريفية، هي إحدى الأدوات الفاعلة التي يستعين بها المشروع لتشجيع إنشاء المشروعات المتوسطة والصغيرة كآلية لتنمية دور القطاع الخاص في المناطق الريفية.

وأضاف شوقي، تنفيذ برنامج "ابدأ وحسن مشروعك" في المحافظة، يعزز من فرص نجاح رائدات ورواد الأعمال في بدء وتأسيس مشروعاتهم وبما يسهم في النهوض بالتنمية، وتأهيل الشباب لسوق العمل وتزويد الشباب بالمهارات والمعرفة اللازمة للاندماج في سوق العمل وتحقيق نجاح مهني كبير. 

مديرية الشباب والرياضة الوادي الجديد إبدأ وحسن مشروعك فرص عمل ريادة الأعمال منظمة العمل الدولية

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