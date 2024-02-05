الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الوادى الجديد" يلتقى المكاتب التنفيذية والتلميذ المثالى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

إلتقى المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الاثنين، بمسئولي المكاتب التنفيذية بجميع المراحل التعليمية لتحفيزهم قبل المغادرة لتصفيات الجمهورية.

كما التقي وكيل التعليم، بطلاب المرحلة الابتدائية لمدرسة معاذ بن جبل بالخارجة، والمرحلة الإعدادية لمدرسة نجيب محفوظ الإعدادية بالداخلة، والمرحلة الثانوية لمدرسة بلاط الثانوية المشتركة، وكذلك التلميذ المثالى على مستوى المديرية الطالب نور أحمد عبدالجيد من مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية بالخارجة، والتلميذة المثالية روبا ياسر من مدرسة أبوبكر الصديق الابتدائية بالخارجة الحاصلين على المراكز الأولى بمسابقتى دورى المكاتب التنفيذية والتلميذ المثالى مستوى قطاع تعليم المحافظة 2023/ 2024 م.


جاء ذلك قبل لحظات قليلة من المغادرة إلى محافظة القاهرة للتقييم القمى على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع توجيه عام التربية الإجتماعية.

ووجه وكيل التعليم، رسالته لوفد التعليم من المشرفين والطلاب المشاركين بالتمثيل المشرف للمحافظة والجد والاجتهاد والمنافسة بقوة لتحقيق أفضل النتائج، واختتم حديثه تصحبكم السلامة وفى حفظ الله وآمنه.

وكيل التعليم يوجه برفع كفاءة أماكن تجهيز الوجبات المطهية لطلاب التربية الخاصة  
 

أعرب المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد،عن خالص شكره وتقديره لمحمد منير العديسى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، وذلك خلال متابعته، اليوم الإثنين، أماكن تجهيز الوجبات المطهية للطلاب بحضور مديرى إدارتى التغذية والأمن بالمديرية.

حيث أثنى وكيل التعليم بالمحافظة، على الجهود المبذولة والتعاون المثمر فى رفع كفاءة أماكن تجهيز الوجبات المطهية للطلاب من مدرستى الأمل للصم وضعاف السمع والتربية الفكرية  بالخارجة، وطلاب التعليم الفنى المقيمين بمقر مبنى بيوت الطلبة بالخارجة، حيث تم إمداد مكان الطهى بعدد من الأدوات والمعدات اللازمة للعمل، مشيدا بما لمسه من حرص على صحة ابنائنا الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة أمامهم.

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