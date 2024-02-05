الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"إعلام الداخلة" ينظم حلقة نقاشية حول الأطر التشريعية لضبط معدل الزيادة السكانية

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظَّم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، حلقة نقاشية تحت عنوان "الأُطر التشريعية والقانونية المتخذة لضبط معدل الزيادة السكانية"، ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات لتنمية الأسرة المصرية تحت شعار "أسرتك ثروتك"، بتوجيهات من رئيس القطاع الدكتور أحمد يحيى، وتحت إشراف رئيس الهيئة الكاتب الصحفي ضياء رشوان.

وناقشت الحلقة أحد أهم محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وهو المحور التشريعي، والمتعلق بالتدخل القانوني لوضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.

افتتح الحلقة النقاشية محسن محمد، مدير مركز إعلام الداخلة، مؤكدًا أهمية دور التوعية والتثقيف الإعلامي من أجل رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وأبعادها والآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وهي الأهداف التي انطلقت منها الحملة الإعلامية للهيئة العامة للاستعلامات، لتعضد محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وفي ختام الحلقة النقاشية، دار نقاش موسع مع الحضور حول آرائهم في وضع تشريعات قانونية لضبط النمو السكاني، وهنا تباينت الآراء مابين مؤيد ومعارض.

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اعلام الداخلة حلقة نقاشية الأطر التشريعية والقانونية الزيادة السكانية أسرتك ثروتك ضبط النمو السكانى

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