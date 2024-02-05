وزير الأوقاف يوافق على إنشاء مركز لإعداد محفظي القرآن الكريم بالداخلة

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الإثنين، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة خطة الدعوة والمساجد وشؤون القرآن بالمحافظة خلال شهر رمضان المقبل.

وأكد الزملوط، أنه تم الاتفاق على تنفيذ مسابقة قرآنية بجوائز قدرها (200) ألف جنيه مناصفة بين الوزارة والمحافظة، كما تم الاتفاق على إنشاء فتح مركز لإعداد مُحفظي القرآن الكريم بمدينة الداخلة بداية من العام الدراسي المقبل.