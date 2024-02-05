الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الأوقاف يوافق على إنشاء مركز لإعداد محفظي القرآن الكريم بالداخلة

وزير الاوقاف يستقبل
وزير الاوقاف يستقبل محافظ الوادي الجديد

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الإثنين، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة خطة الدعوة والمساجد وشؤون القرآن بالمحافظة خلال شهر رمضان المقبل.

وأكد الزملوط، أنه تم الاتفاق على تنفيذ مسابقة قرآنية بجوائز قدرها (200) ألف جنيه مناصفة بين الوزارة والمحافظة، كما تم الاتفاق على إنشاء فتح مركز لإعداد مُحفظي القرآن الكريم بمدينة الداخلة بداية من العام الدراسي المقبل.

محافظ الوادي الجديد وزير الأوقاف وزارة الأوقاف خطة الدعوة والمساجد مسابقة قرآنية فتح مركز لإعداد محفظي القرآن الكريم

مواد متعلقة

"إعلام الداخلة" ينظم حلقة نقاشية حول الأطر التشريعية لضبط معدل الزيادة السكانية

تنفيذ برنامج "ابدأ وحسِّن مشروعك" لتأهيل الشباب بالوادي الجديد

الحماية المدنية بالوادي الجديد تسيطر على حريق هائل بقرية القلمون

"تعليم الوادى الجديد" ينظم برنامج تدريبى للمعلمين لنشر ثقافة البحث العلمى

صحة الوادي الجديد: التعاقد مع 7 أطباء جدد للعمل بمستشفى حميات الخارجة

محافظ الوادي الجديد يوجه بتفيذ الخيمة البدوية التي تحمل الطابع الواحاتي بالعاصمة الجديدة

للمرة الرابعة.. مبادرة "يوم الخير" تبدأ بمراكز شباب الوادي الجديد

تعليم الوادي الجديد يشارك فعاليات تكريم متطوعي مبادرة "حياة كريمة"

الأكثر قراءة

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبدالعزيز

الشباب وصناعة الكتاب

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟