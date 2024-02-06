الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الشباب والرياضة" تنفذ رحلات ترفيهية لذوي الهمم في الوادي الجديد

جانب من رحلات ذوي
جانب من رحلات ذوي الهمم

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، رحلات ترفيهية لذوى القدرات والهمم لزيارة المعالم الأثرية داخل المحافظة للمرحلة السنيه من 8 سنة فأكثر، لرسم البهحة والسرور والفرحة على وجوهم ودمجهم بالمجتمع، في إطار اهتمام المديرية بالنشئ والشباب وتنفيذ انشطة ثقافية ودينية ورياضية واجتماعية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة. 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وباشراف السيد بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادى الجديد.

وأكد بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن الهدف من الرحلات دمج ذوى القدرات والهمم بالمجتمع وإتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة المختلفة واكتشاف مهاراتهم الإبداعية وتنميتها.

وأوضح أن هناك إيمان واقتناع تام بأن الأشخاص أصحاب الهمم، بما لديهم من قدرات وإمكانيات، إذا ما توفرت لهم الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة، والرعائية والفرص المتكافئة، سيتمكنون من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع.

بث روح المنافسة الشريفة لاكتشاف المواهب

وأضاف أنه بناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة الاهتمام بالشباب والنشئ باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع بالإضافة إلى رعاية ذوي القدرات والهمم وأطفال التوحد ودمجهم في المجتمع وبث روح المنافسة الشريفة بينهم لاكتشاف مواهبهم وتنميتها واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

وأشار شوقي إلى أن وزارة الشباب والرياضة تقدم لهذه الفئة كل الرعاية والدعم، والعمل على توفير كل السبل اللازمة كي يحصلوا على جميع حقوقهم، وذلك من خلال العديد من المبادرات والتشريعات والتوجيهات الرئاسية.

الجدير بالذكر أن الدولة المصرية تولي عناية كبيرة لأصحاب ذوي القدرات وذوي الهمم، وتعتبر مصر من أهم الدول التي يُشاد بها في العمل الاجتماعي بوجه عام، خاصة فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم، وذلك لما لها من خبرات لا يستهان بها، وتجارب رائدة في هذا الشأن.

جانب من رحلات ذوي الهمم
جانب من رحلات ذوي الهمم
جانب من رحلات ذوي الهمم
جانب من رحلات ذوي الهمم
جانب من رحلات ذوي الهمم
جانب من رحلات ذوي الهمم
مديرية الشباب والرياضة الوادي الجديد رحلات ترفيهية لذوي القدرات لزيارة المعالم الأثرية دمجهم بالمجتمع

مواد متعلقة

وكيل "تعليم الوادى الجديد" يلتقى المكاتب التنفيذية والتلميذ المثالى

وزير الأوقاف يوافق على إنشاء مركز لإعداد محفظى القرآن الكريم بالداخلة

وكيل تعليم الوادي الجديد يستقبل الوفود المشاركة ببطولة المدارس الرياضية

بدء غرس فسائل النخيل بحقول الوادي الجديد (صور)

"إعلام الداخلة" ينظم حلقة نقاشية حول الأطر التشريعية لضبط معدل الزيادة السكانية

تنفيذ برنامج "ابدأ وحسِّن مشروعك" لتأهيل الشباب بالوادي الجديد

الحماية المدنية بالوادي الجديد تسيطر على حريق هائل بقرية القلمون

"تعليم الوادى الجديد" ينظم برنامج تدريبى للمعلمين لنشر ثقافة البحث العلمى

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس