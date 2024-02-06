"الشباب والرياضة" تنفذ رحلات ترفيهية لذوي الهمم في الوادي الجديد

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، رحلات ترفيهية لذوى القدرات والهمم لزيارة المعالم الأثرية داخل المحافظة للمرحلة السنيه من 8 سنة فأكثر، لرسم البهحة والسرور والفرحة على وجوهم ودمجهم بالمجتمع، في إطار اهتمام المديرية بالنشئ والشباب وتنفيذ انشطة ثقافية ودينية ورياضية واجتماعية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وباشراف السيد بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادى الجديد.

وأكد بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن الهدف من الرحلات دمج ذوى القدرات والهمم بالمجتمع وإتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة المختلفة واكتشاف مهاراتهم الإبداعية وتنميتها.

وأوضح أن هناك إيمان واقتناع تام بأن الأشخاص أصحاب الهمم، بما لديهم من قدرات وإمكانيات، إذا ما توفرت لهم الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة، والرعائية والفرص المتكافئة، سيتمكنون من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع.

بث روح المنافسة الشريفة لاكتشاف المواهب

وأضاف أنه بناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة الاهتمام بالشباب والنشئ باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع بالإضافة إلى رعاية ذوي القدرات والهمم وأطفال التوحد ودمجهم في المجتمع وبث روح المنافسة الشريفة بينهم لاكتشاف مواهبهم وتنميتها واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

وأشار شوقي إلى أن وزارة الشباب والرياضة تقدم لهذه الفئة كل الرعاية والدعم، والعمل على توفير كل السبل اللازمة كي يحصلوا على جميع حقوقهم، وذلك من خلال العديد من المبادرات والتشريعات والتوجيهات الرئاسية.

الجدير بالذكر أن الدولة المصرية تولي عناية كبيرة لأصحاب ذوي القدرات وذوي الهمم، وتعتبر مصر من أهم الدول التي يُشاد بها في العمل الاجتماعي بوجه عام، خاصة فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم، وذلك لما لها من خبرات لا يستهان بها، وتجارب رائدة في هذا الشأن.

جانب من رحلات ذوي الهمم

جانب من رحلات ذوي الهمم