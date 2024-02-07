الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي الوادى الجديد بعد رفع المرتبات والمعاشات: الرئيس السيسى يشعر بالمواطن

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد محمد عمر بخيت موجة بالتربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يشعر بالمواطنين وخاصة محدودي الدخل في ظل الأزمة الاقتصادية التي طالت العالم أجمع وفي ظل التضخم الاقتصادي الذي يهدد دول العالم.

وأضاف بخيت، أن الحكومة المصرية قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وأن الحكومة تستطيع أن تكرر نفس الزيادات التي منحتها للموظفين وأصحاب المعاشات وتستطيع توفير مخصصات مالية لتنفيذ أكثر من ذلك، وهذا يدل على أن وزارة المالية طبقت الزيادة السنوية التي أقرها الدولة تحت شعار علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، وكذلك تعويض العاملين بالقطاع الخاص، مؤكدا أن الدولة قادرة أن تكرر نفس الزيادة مرة أخري عن طريق ترشيد الانفاق الحكومي.

وأوضح بخيت، أن قرار الرئيس برفع الحد الأدني للأجور يشير إلى أهمية المواطن لدي الدولة وميول الحكومة  للبعد الانساني، ورفع الأعباء عن كاهل المواطن لمواجهة غلاء المعيشة وتوفير الحياة المالية وتوفير السلع الاساسية للاسر المصرية رغم الصعوبات التي تواجه الدولة المصرية من ارتفاع الدين الخارجي وعدم استقرار اسعار صرف الدولار.

وقال أحمد زكي زوام مدير مدرسة بالتربية والتعليم، إن قرار الرئيس برفع الحد الأدني للأجور قرار انساني من رئيس عظيم يشعر بمعاناة المواطنين وخاصة محدودي الدخل في ظل الأزمة الاقتصادية التي أثرت على معظم دول العالم، وتوفير حياة كريمة لكل إنسان يعيش على أرض مصر.

وأضاف أن الحكومة تبذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بـ رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، كما وجه بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتبارًا من الشهر المقبل.

الوادي الجديد السيسي الأزمة الاقتصادية محدودي الدخل علاوة غلاء المعيشة رفع الحد الإدنى للأجور مواجهة غلاء المعيشة قرار انساني من رئيس عظيم

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