الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادى الجديد يشهد احتفالية ذكرى "الإسراء والمعراج"

جانب من احتفالية
جانب من احتفالية الاسراء والمعراج

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، الاحتفالية الدينية التي أقامتها مديرية الأوقاف، بمناسبة الاحتفال بذكرى "الإسراء والمعراج"، بمسجد ناصر بمدينة الخارجة، وذلك بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأهالي المحافظة.

وفي مستهل الاحتفالية، استمع الحضور لتلاوة عطرة من آيات القرآن الكريم، أعقبتها كلمات لممثلي مديرية الأوقاف وإدارة الوعظ حول معجزة الإسراء والمعراج وأهميتها، والدروس والعِبر المستفادة من هذه الذكرى العطرة، وفضل الاقتداء بالنبي (صلى الله عليه وسلم ) في الصبر على الشدائد والمحن.

من جانبه، قدم المحافظ التهنئة في ختام الاحتفال لجموع الحاضرين وأهالي المحافظة بهذه المناسبة المباركة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد على مصر وأهلها هذه الذكرى بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم عليها بوافر الأمن والأمان.

محافظ الوادي الجديد الاحتفالية الدينية مديرية الأوقاف ذكرى الإسراء والمعراج الذكرى العطرة

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