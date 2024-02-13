الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

5 مدارس ثانوية تتنافس على المركز الأول بمسابقة أوائل الطلبة بالوادي الجديد

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

 قال المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، أنه وفقا لخطة العمل يتم اليوم، الثلاثاء، تنظيم تصفيات قطاع تعليم المحافظة لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية، بمشاركة 5 مدارس ثانوية (المركز  الأول من كل إدارة تعليمية ) تتنافس على المركز الأول لتصل إلى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتور حنان مجدى نائب المحافظ.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم أن المدارس المشاركة هي مدرسة الخارجة الثانوية بنين، القصر الثانوية بالداخلة، باريس الثانوية المشتركة، بلاط الثانوية المشتركة، الفرافرة الثانوية المشتركة.

وأكد المهندس سيد عبد العزيز  وكيل التعليم بالوادى الجديد، أن موعد التصفية للفريق الفائز فى الفترة من 19: 21 فبراير الجارى وفق التوجيهات الوزارية، ووجه وكيل التعليم بالمحافظة خالص الأمنيات للجميع بالتوفيق والسداد.

تعليم الوادى الجديد: لجنة وزارية موفدة لتقييم الفرق الكشفية 

 استقبل  المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، يرافقه مدير إدارة الخارجة التعليمية وتوجيه عام التربية الرياضية، اللجنة الوزارية الموفدة من الإدارة العامة للتربية الرياضية والكشفية وذلك بمقر مدرسة الشهيدة دعاء عاطف الإعدادية بالخارجة وذلك لإجراء تقييم الفرق  الكشفية.

وتضمن تشكيل اللجنة رئاسة الدكتور تامر الدالى، وعضوية السيد ايهاب عبد التواب، السيد خميس عبد المنعم، و يشارك بالمسابقة مدرستى الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية الشهيدة دعاء عاطف الإعدادية  
وأكد وكيل التعليم بالوادي الجديد، على الدور الهام للحركة الكشفية فى غرس روح الولاء للوطن لدى الطلاب فضلا عن تنمية وصقل مهاراتهم وإكسابهم العديد من المهارات.

وكيل التعليم الوادي الجديد خطة العمل تنظيم تصفيات قطاع تعليم المحافظة لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية

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