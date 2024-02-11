محافظ الوادي الجديد يتابع الأعمال الجارية بمقر "العاصمة الإدارية" ونادي الهجن

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، الأعمال الجارية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقه إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والقيادات التنفيذية المعنية.

حيثُ وجّه باستكمال أعمال الإنترلوك واللاندسكيب والتشطيبات الداخلية بمبنى مديرية التربية والتعليم وسرعة تشطيب واجهات مباني الجهات الحكومية المتبقية.

وواصل المحافظ جولته، بتفقد أعمال التشطيبات بمقر نادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، موجهًا بإنشاء طريق فرعي للربط بالطريق الرئيسي المؤدي للقرية التراثية، وإنشاء قاعة لكبار الزوار ومراجعة المواصفات الفنية لمضمار السباق.

محافظ الوادي الجديد يتفقد منشآت جامعة الوادي الجديد

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، منشآت جامعة الوادي الجديد يرافقه الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، المقرر عقده خلال الفترة القادمة.

حيث تفقد مبنى كلية الزراعة الجديد بعد إنتهاء أعمال التشطيبات الداخلية، وأعمال تأسيس مسجد الجامعة الجاري إنشاؤه على مساحة ٥٠٠م٢، موجهًا بمساهمة المحافظة في أعمال الإنشاءات.

كما تفقد مجمع الملاعب الرياضية المُقام على مساحة ٣٢ ألف م٢ ويضم ٧ ملاعب متنوعة ( طائرة - تنس - سلة - خماسي - متعدد الأغراض)، مشيدًا بمعدلات الإنجاز والتنفيذ في استكمال المنشآت والخدمات التعليمية وغيرها داخل الحرم الجامعي.

محافظ الوادي الجديد: إدراج مستشفيات الحميات والصدر ضمن خدمات منظومة التأمين الصحي

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء تقديم خدمات التأمين الصحي لأول مرة بمستشفيات الحميات والصدر، وذلك في إطار خطة التوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم، وتوسيع مظلة الاستفادة من الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي.

وأوضحت الدكتورة زينب عبد الباري مدير منطقة التأمين الصحي بالمحافظة، أنه من المقرر تفعيل خدمات التأمين الصحي بتلك المستشفيات اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق ١٣ فبراير الحالي، والتي تتيح للمنتفعين من التأمين الصحي الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من خلالها.