محافظ الوادي الجديد يتفقد منشآت جامعة الوادي الجديد

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، منشآت جامعة الوادي الجديد يرافقه الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، المقرر عقده خلال الفترة القادمة.

وتفقد مبنى كلية الزراعة الجديد بعد انتهاء أعمال التشطيبات الداخلية، وأعمال تأسيس مسجد الجامعة الجاري إنشاؤه على مساحة ٥٠٠م٢، موجهًا بمساهمة المحافظة في أعمال الإنشاءات.

كما تفقد مجمع الملاعب الرياضية المُقام على مساحة ٣٢ ألف م٢ ويضم ٧ ملاعب متنوعة ( طائرة - تنس - سلة - خماسي - متعدد الأغراض)، مشيدًا بمعدلات الإنجاز والتنفيذ في استكمال المنشآت والخدمات التعليمية وغيرها داخل الحرم الجامعي.

الزملوط: إدراج مستشفيات الحميات والصدر ضمن خدمات منظومة التأمين الصحي

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء تقديم خدمات التأمين الصحي لأول مرة بمستشفيات الحميات والصدر، وذلك في إطار خطة التوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم، وتوسيع مظلة الاستفادة من الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي.

وأوضحت الدكتورة زينب عبد الباري مدير منطقة التأمين الصحي بالمحافظة، أنه من المقرر تفعيل خدمات التأمين الصحي بتلك المستشفيات اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق ١٣ فبراير الحالي، والتي تتيح للمنتفعين من التأمين الصحي الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من خلالها.

محافظ الوادي الجديد يتفقّد أعمال تطوير البوابة الرئيسية للمحافظة

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال التطوير الجارية بمدخل بوابة المحافظة الرئيسية، يرافقه الأستاذ صابر إسماعيل نائب رئيس مركز الخارجة.

ووجّه المحافظ بصرف مكافأة مالية للعاملين، لسرعة وجدية تنفيذ الأعمال المطلوبة، التي شملت عمل حارات مخصصة للنقل الثقيل وحارات لسيارات الملاكي والأجرة؛ تفاديًا للحوادث المرورية وحرصًا على سلامة المواطنين، وتركيب الإنترلوك وبردورات الأرصفة. ومن المقرر انتهاء الأعمال بنهاية الأسبوع الجاري.