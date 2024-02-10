محافظ الوادي الجديد: استمرار عمل منافذ البيع بالوحدات المحلية وعرض المنتجات بأسعار مخفضة

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، استمرار فتح جميع منافذ البيع الخاصة بالوحدات المحلية والشوادر الرئيسية لبيع السلع الغذائية والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة وعرضها امام المواطنين بجميع مراكز المحافظة.

وأشار المحافظ ، إلى فتح أكبر سلسلة منافذ حكومية مخفضة لبيع منتجات الصوب الزراعية والقرى المنتجة وعرضها بأسعار مخفضة للمواطنين؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار والتصدي لاحتكار السلع وتحقيق أكبر قدر من التسويق للمنتجات المعروضة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وأعلن الزملوط، عن طرح المنتجات المخفضة بالمنافذ الثابتة والمتنقلة، بهدف توفير السلع أمام الجمهور مع تكثيف حملات المرور اليومي على الأسواق والمحال التجارية، بواسطة التموين وحماية المستهلك لضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة لتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير السلع الغذائية واللحوم ومنتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة بكل المراكز.