الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"إعلام الداخلة" يُنظم ندوة تثقيفية حول التوزيع السكانى المتوازن ومتطلبات التنمية

جانب من الندوة التثقيفية
جانب من الندوة التثقيفية

نظم مركز اعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد اليوم، ندوة تثقيفية تحت عنوان "التوزيع السكاني المتوازن وتحقيق متلطلبات التنمية"، ضمن فعاليات الحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات التي تهدف لتنمية الأسرة المصرية، تحت شعار "أسرتك ثروتك" تحت إشراف رئيس الهيئة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وتوجيهات وإشراف رئيس قطاع الإعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى، وذلك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط.


شارك في الندوة عميد كلية التربية بجامعة الوادي الجديد الدكتور ماهر زنقور، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط المهندس سلامة علي، وحضرها عدد من الأكاديميين وموظفي الأجهزة الإدارية بمركز بلاط، وقيادات تنفيذية وشعبية بالمركز.


وقال عميد كلية التربية بجامعة الوادي الجديد الدكتور ماهر زنقور، إنه تم إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف الارتقاء بحياة المواطن من خلال تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والنمو الإقتصادي، وذلك عن طريق تحسين خصائص السكان وإعادة رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان مع تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي وتقليل التباينات والفجوات بين المناطق الجغرافية.


وأضاف: "تنشأ المشكلة السكانية مع الزيادة المتسارعة في عدد السكان بما لايتناسب مع موارد الدولة، مشيرا إلى أن التوزيع المتوازن للسكان يحتاج الى تضييق الفجوة في التباينات بين المناطق لتصبح جميعها جاذبة للسكان.


ومضى قائلا: "ترتبط المشكلة السكانية في مصر بالتوزيع غير المتكافئ للسكان على مساحة الدولة حيث لا تزال محافظة القاهرة تتصدر محافظات الجمهورية من حيث الكثافة السكانية".

من جانبه، أكد "زنقور" أن الكثافة السكانية بمثابة سلاح ذو حدين لأي دولة فقد تكون ثروة يمكن استغلالها لتحقيق التنمية، أو نقمة تستنزف موارد الدولة.

وأشار إلى دور وأهمية المجتمعات العمرانية الجديدة في إحداث التوزيع المتكافئ للسكان، مؤكدا أهمية تبني خطط أكبر لتحقيق توزيع أفقي للسكان يخفض من حجم الكثافة السكانية.

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مركز إعلام الداخلة الوادي الجديد ندوة تثقيفية التوزيع السكاني الاسرة المصرية أسرتك ثروتك جامعة الوادي الجديد الاستراتيجية القومية للسكان

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