الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ختام تدريب تنمية مهارات معلمات رياض الأطفال بالوادى الجديد

ختام فعاليات تدريب
ختام فعاليات تدريب معلمات رياض الأطفال وتنمية مهاراتهم

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، ختام فعاليات البرنامج التدريبى لتنمية مهارات ومعارف معلمات رياض الأطفال بقطاع تعليم المحافظة الذى جرى تنفيذه على مدار 5 أيام من الأحد 4 حتى الخميس 8 فبراير الجارى، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

يأتي ذلك في إطار خطة العمل والجاهزية لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، وبالتنسيق والتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية وتوجيه عام رياض الأطفال.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة، إلى أن البرنامج يهدف إلى تنمية معارف المعلمات وتمكينهن من التعامل الأمثل مع تلك المرحلة (رياض الأطفال)، والتعرف على مهارات وفنيات التعامل مع صفوف الروضة، فضلاً عن التعرف على الأهداف التربوية للمناهج المطورة لرياض الأطفال، واستخدام الأساليب والوسائل التعليمية التي تناسب أطفال الروضة.

وكيل التعليم الوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات ومعارف معلمات رياض الأطفال

مواد متعلقة

محافظ الوادي الجديد يشهد ختام بطولة الجمهورية للمدارس الرياضية

جامعة الوادي الجديد تشارك في المؤتمر الرابع للتعليم العالي الدامج

محافظ الوادى الجديد يشهد احتفالية ذكرى "الإسراء والمعراج"

أهالي الوادى الجديد بعد رفع المرتبات والمعاشات: الرئيس السيسى يشعر بالمواطن

محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير البوابة الرئيسية للمحافظة

وكيل "تعليم الوادى الجديد" يلتقى الفرق المشاركة فى بطولة الجمهورية

"الشباب والرياضة" تنفذ رحلات ترفيهية لذوي الهمم في الوادي الجديد

وكيل "تعليم الوادى الجديد" يلتقى المكاتب التنفيذية والتلميذ المثالى

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

عاجل| هيلارى كلينتون: نتنياهو ليس جديرًا بالثقة ويجب الإطاحة به

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

النهارده كام طوبة 2024.. ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وموعد بداية شهر أمشير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"