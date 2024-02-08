ختام تدريب تنمية مهارات معلمات رياض الأطفال بالوادى الجديد

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، ختام فعاليات البرنامج التدريبى لتنمية مهارات ومعارف معلمات رياض الأطفال بقطاع تعليم المحافظة الذى جرى تنفيذه على مدار 5 أيام من الأحد 4 حتى الخميس 8 فبراير الجارى، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

يأتي ذلك في إطار خطة العمل والجاهزية لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، وبالتنسيق والتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية وتوجيه عام رياض الأطفال.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة، إلى أن البرنامج يهدف إلى تنمية معارف المعلمات وتمكينهن من التعامل الأمثل مع تلك المرحلة (رياض الأطفال)، والتعرف على مهارات وفنيات التعامل مع صفوف الروضة، فضلاً عن التعرف على الأهداف التربوية للمناهج المطورة لرياض الأطفال، واستخدام الأساليب والوسائل التعليمية التي تناسب أطفال الروضة.