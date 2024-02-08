محافظ الوادي الجديد يشهد ختام بطولة الجمهورية للمدارس الرياضية

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ختام بطولة المدارس الرياضية، التي أقيمت بالصالة المغطاة بالخارجة واستضافتها المحافظة بالتنسيق مع جامعة الوادي الجديد في الفترة من ٥ حتى ٨ فبراير الجاري، بمشاركة ٧٠٠ طالب من ٢٢ مدرسة على مستوى الجمهورية تحت شعار "نبني بطل - نحقق أمل".

جاء ذلك بحضور الدكتورة منى يحيى مستشار وزير التربية والتعليم لمادة التربية الرياضية والعسكرية، والدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبية.

أجريت المباريات النهائية بين الفرق المتنافسة، وتم تتويج الفرق الفائزة واختيار أفضل مدرب وأفضل لاعب، بالإضافة إلى هداف البطولة، وقام المحافظ بتسليم الكؤوس والميداليات للفائزين مهنئًا إياهم، كما قدّم الترحيب للضيوف الوافدين متمنيًا لهم إقامة طيبة على أرض الوادي الجديد.

وقد شهد الختام عروضًا رياضية للمدارس المُشاركة، وفقرات فنية، وعددًا من الكلمات لقيادات التربية والتعليم.

ويتسابق أبطال المدارس الرياضية بنين وبنات فى مسابقات الألعاب الجماعية (كرة القدم - الكرة السلة - كرة اليد - وكرة الهوكي، والألعاب الفردية الكاراتيه - المصارعة - وألعاب القوي 100 متر عدو، و100 متر والوثب الطويل، ودفع الجلة )

يذكر أنه قد تم عقد اجتماع فني للهيئة المنظمة للبطولة، بحضور المهندس سيد عبد العزيز مدير مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، وفرق العمل بالمديرية وتم إجراء القرعة وتحديد مباريات المجموعات للفرق الجماعية والفردية للفرق المتنافسة.

وستشهد البطولة تتويج الفرق الفائزة فى الألعاب الجماعية والفردية بالكؤوس والميداليات وشهادات التقدير، بالإضافة إلى كأس البطولة للمدرسة الحاصلة على الترتيب الأول العام في المسابقات الفردية والجماعية على مستوى البطولة.

محافظ الوادي الجديد يشهد توزيع الكوؤس للفائزين

محافظ الوادي الجديد يشهد توزيع الكوؤس للفائزين

محافظ الوادي الجديد يشهد توزيع الكوؤس للفائزين