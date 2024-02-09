الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الصحة الإنجابية وتوفير حياة صحية آمنة" ندوة تثقيفية بمسجد في الفرافرة بالوادي

جانب من الندوات الطبية
جانب من الندوات الطبية التثقيفية

عقدت مديرية الصحة بالوادي الجديد ندوة توعية طبية بعد صلاة الجمعة مباشرة بمسجد الرفاعي بمدينة الفرافرة عن التوعية بالصحة الإنجابية وضرورة توفير حياة صحية آمنة للأم والطفل بالتعاون بين مديرية الشئون الصحية ومديرية أوقاف الوادي الجديد.

وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والصحة، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبرعاية كريمة من اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

حاضر فيها السيد محمد أنور سبع أحد المختصين بإدارة الفرافرة الصحية للتوعية بالصحة الإنجابية وضرورة توفير حياة صحية آمنة للأم والطفل.

وصرح دكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، بأنه بناءً على تنسيق العمل المشترك بين وزارة الصحة ووزارة الأوقاف للتوعية بالقضية السكانية والصحة الإنجابية وذلك بوضع قضية هامة على رأس قضايا الوطن وهي القضية السكانية وأهمية العلاقة الوثيقة بين العلم والدين في أهمية الصحة الإنجابية والتوافق بين مقدرات وموارد الدولة ومعدلات النمو السكاني.

وأشار السيد الدكتور وكيل الوزارة إلى ما أكد عليه وزير الصحة والسكان إن دور الأئمة والدعاة مع الأطباء في التوعية بالمشكلات الصحية التي تضر الأسرة من تكرار الحمل الغير منتظم، كما أكد على إن استقرار الأسرة المصرية يبدأ بالتمتع بحياة صحية جيدة مع توفير حياة صحية آمنة للأم والطفل.
 

ندوات وقوافل وأنشطة مجتمعية عن تنظيم الأسرة

عقدت ندوة توعوية بمقر الوحدة المحلية لقرى المكس القبلى بمركز باريس لعرض الأنشطة الخاصة بتنظيم الأسرة من ندوات وقوافل وأنشطة مجتمعية وعرض رأي الدين في مفهوم تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمساهمة فى الإقناع بتبني مفهوم الأسرة الصغيرة لدي المشاركين بتلك الأنشطة والرد على استفساراتهم عن رأي الدين وتصحيح مالديهم من مفاهيم خاطئة وكسب تأييدهم لتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات

تنفيذا للاستراتيجية القومية للسكان والصحة وتنفيذًا للتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف، وبرعاية اللوء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد

بحضور الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، وفضيلة الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الاوقاف بالوادى الجديد، وتحت اشراف الدكتورة سحر عبد الستار مدير ادارة تنظيم الاسرة وبحضور فريق اشراف تنظيم الاسرة بالمديرية وبالتنسيق مع مديرية الأوقاف

شارك في الندوة أطباء من وزارة الصحة مع الأئمة خلال الدروس والندوات التي يقمن بها للرد على التساؤلات الطبية وتوضيح أهمية المباعدة بين الولادات وتنظيم الاسرة.

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