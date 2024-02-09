الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تشارك في برنامج "قيادات حكومات المستقبل" بدولة الإمارات

نائب محافظ الوادي
نائب محافظ الوادي الجديد تشارك في برنامج حكومات المستقبل

تشارك الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، كممثل للقيادات الحكومية المصرية ببرنامج "قيادات حكومات المستقبل"، الذي تنظمه دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

تمكين الجهات الحكومية وتعزيز مهارات قياداتها

 وذلك بهدف تمكين الجهات الحكومية وتعزيز مهارات قياداتها، لمواكبة آليات المستقبل واستشراف التطورات العالمية في مجالات الإدارة والقيادة.

وأوضحت نائب المحافظ أنه من المقرر أن يشارك منتسبو البرنامج في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 في دورتها الـ 11، والتي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 12 حتى 14 فبراير الجاري، بمشاركة قادة حكومات عدد من الدول وصناع القرار، لدراسة عدد من الملفات العالمية وبحث فرص تبادل الخبرات ومواجهة تحديات المستقبل.

هذا ويشمل البرنامج أيضًا زيارات لأهم الدوائر والمؤسسات الحكومية وذلك للإطلاع على التجربة الإماراتية في تطوير عمل المؤسسات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

نائب محافظ الوادي الجديد تشارك في برنامج حكومات المستقبل
نائب محافظ الوادي الجديد تشارك في برنامج حكومات المستقبل
نائب محافظ الوادي الجديد تشارك في برنامج حكومات المستقبل
نائب محافظ الوادي الجديد تشارك في برنامج حكومات المستقبل
نائب محافظ الوادي الجديد تشارك في برنامج حكومات المستقبل
نائب محافظ الوادي الجديد تشارك في برنامج حكومات المستقبل

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نائب محافظ الوادي ممثل للقيادات الحكومية المصرية قيادات حكومات المستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مهارات قياداتها آليات المستقبل التطورات العالمية مجالات الإدارة والقيادة

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