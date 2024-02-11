الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل التعليم بالوادى الجديد يحيل مسئول مقصف مدرسى للتحقيق العاجل

وكيل التعليم بالوادى
وكيل التعليم بالوادى الجديد

قرر المهندس المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، إحالة مسئولة المقصف المدرسي بإحدى المدارس للتحقيق الفوري والعاجل بسبب الخروج عن مقتضيات العمل الوظيفي.

جاء ذلك خلال جولته لمتابعة العمل بإحدى المدارس، حيث تم رصد عدم توافر الاشتراطات الصحية وكذا وجود مجموعة من الأغذية الممنوع بيعها وعدم الالتزام بالتعليمات الواردة في هذا المجال.

وشدد وكيل التعليم على حظر الأغذية الممنوعة بجميع المقاصف المدرسية، لافتا إلى تكثيف المتابعات للمقاصف المدرسية للتأكد من تداول الأغذية المسموح وغير المسموح  بها وضمان توفير بيئة صحية ملائمة لعمليات التخزين في إطار الحرص على صحة وسلامة الجميع.

عبدالعزيز يؤكد على إجراءات الأمن والسلامة وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب 

أجرى المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، جولة تفقدية، لمجموعة من المدارس التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، مع أول أيام الدراسة للفصل الدراسي الثاني 2023_2024 م.

تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ.

تضمنت الجولة ملحق مدرسة طلعت ضرغام الابتدائية مع أول أيام دخوله الخدمة، ومدرسة صلاح الدين الإعدادية، والمدرسة الرسمية المتميزة للغات.

وشارك وكيل التعليم طلاب المدارس مراسم طابور الصباح المدرسي وأداء النشيد الوطني وتحية العلم، مهنئا الجميع ببداية الفصل الدراسى الثانى مع أطيب الأمنيات بتحقيق أفضل النتائج والتفوق والنجاح لطلاب المحافظة. 

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة بضرورة توفير كل الأجواء المناسبة أمام الطلاب والاطمئنان المستمر على إجراءات الأمن والسلامة وجعل البيئة المدرسية جاذبة وممتعة لقضاء وقت طيب خلال اليوم الدراسي.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمتابعة حضور وانتظام الطلاب ورصد الغياب بشكل يومي واتخاذ اللازم مع من يتجاوز نسب الغياب المقررة.

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