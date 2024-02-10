السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق الموسم الجديد لفعاليات "تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية"

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، فعاليات تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية تحت شعار "رياضتك صحتك وهنجيلك لحد باب بيتك".

وقال بهاء الدين شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن تنفيذ المشروع يقوم على مشاركة مجموعة من المدربين المتمزين في جذب فئات المجتمع المختلفة، وإن البرنامج ينفذ كل يوم جمعة من كل أسبوع وفي كل حي مختلف من أحياء مدينة الخارجة، كما تضمنت فعاليات مشروع تنشيط الرياضة أنشطة رياضية مُختلفة، من "مشي، وجري، وتمرينات رياضية، وألعاب ترويحية ولياقة بدنية"، ويتم توفير أدوات التدريب من كرات وأقماع ووسائل رياضية، ويشارك في الفعالية حوالي عدد 150 مشارك شباب وبنات "مشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية"، الذي يعمل على التشجيع على ممارسة الرياضة بالأحياء السكنية.

وذكر "شوقي"، أن المشروع يهدف إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة  لجميع المراحل السنية "شباب، بنات، أطفال، رجال، سيدات"، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، من مشي، وجري، وتمرينات رياضية، لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي لما له من أثر سليم وصحي على الأسر.

جدير بالذكر أن يقام البرنامج في إطار التعاون المشترك بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، ممثلة في إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، وأن المديرية تقيم هذا المشروع كل يوم جمعة في أماكن مختلفة من أحياء مدينة الخارجة، وذلك لنشر حب ممارسة الرياضة، خاصة فى الأحياء السكنية دون التقيد بسن معين، وذلك لتحقيق أكبر مشاركة وبث الصورة الحقيقية للرياضة بأن الرياضة للجميع.

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
مديرية الشباب والرياضة الوادي الجديد تنشيط الرياضة الأحياء السكنية رياضتك صحتك مشي وجري وتمرينات

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