السبت 10 فبراير 2024
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محافظات

محافظ الوادى الجديد: إدراج مستشفيات الحميات والصدر ضمن خدمات منظومة التأمين الصحى

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد مع وكيل الصحة

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء تقديم خدمات التأمين الصحي لأول مرة بمستشفيات الحميات والصدر، وذلك في إطار خطة التوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم، وتوسيع مظلة الاستفادة من الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي.

 

وقالت الدكتورة زينب عبدالباري، مدير منطقة التأمين الصحي بالمحافظة، إنه من المقرر تفعيل خدمات التأمين الصحي بتلك المستشفيات اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق ١٣ فبراير الحالي، والتي تتيح للمنتفعين من التأمين الصحي الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من خلالها.

 

وكيل الصحة بالوادي الجديد يوجه بالمرور على مستشفيات الصدر والحميات 

 

وجه الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، مسئولي الصحة بالمحافظة بقيادة الدكتورة منال مسلم صالح مدير إدارة التمريض بالمديرية ترافقها مفتشة التمريض العلاجي، بالمرور على مستشفيات صدر وحميات مركز الخارجة لمتابعة عمل فرق التمريض بتلك المستشفيات، والتأكيد على الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، وتدريب فرق التمريض على رأس العمل للتأكد من الاستدامة في تطبيق المعايير.


كما وجه وكيل وزارة الصحة، بضرورة الانتهاء من تجهيزعيادة وقسم الأطفال بمستشفى حميات الخارجة وتدريب الفرق التمريضية على العمل بهما لبدء العمل واستقبال الحالات اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

محافظ الوادي الجديد تقديم خدمات التأمين الصحي مستشفيات الحميات والصدر التوسع في الخدمات الطبية التأمين الصحي تخفيف العبء

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