"مكانة اليتيم فى القرآن".. الشباب والرياضة تطلق فعاليات الرواق الأزهرى بقطاع الخارجة

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، متمثلة في إدارة التنمية والنشء، فعاليات الرواق الأزهري تحت شعار "مكانهة اليتيم في القرآن" بمركز شباب الخارجة بمشاركة 40 مشاركا، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتأتي برعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة السيد بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة.

بدأ فعاليات الندوة فضيلة الشيخ محمد عبدالله على حسن تابع لمديرية الأوقاف بالوادي الحديد، مؤكدا أن معنى اليتيم هو عنوان الخير، واليتم صفة من صفات النبي، واليتيم ينبغي أن يرفع رأسه وسط الناس لأنه باب الخير لهم، ومن وضع يده على رأس يتيم كتب الله له بكل شعرة في رأس اليتيم حسنة، ومن كفل يتيما جاور النبي في علو قدره ومكانته ومكانه في الجنة.

وأكد أن الدين يأمرنا أن نجعل اليتيم في قمة الإنسانية، فإذا أصلح الإنسان بينه وما بين اليتيم استطاع أن يصلح فيما بينه وبين نفسه، وبينه وبين أهله وجيرانه، وجماعة العمل والمسجد ومن حوله من الناس، ليست المسألة مسألة مال ومادة، إنما أصلها هو الحنان والرحمة بكل أشكالها، و(الراحمون يرحمهم الرحمن- تبارك وتعالى- قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء).

كما أكدت الفعاليات تربيته على القيم والأخلاق الفاضلة، وتعويضه بالقدر الكافي عما فقده من الحب والحنان بموت أبيه، ويترتب على ذلك الثواب العظيم ومرافقة النبي- صلى الله عليه وسلم- في الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا" وأشار بالسبابة والوسطى.

وأوضح بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة، أن برنامج رواق الطفل والأسرة ينفذ في دورته الثانية للعام 2023/ 2024 داخل مراكز الشباب، وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، بهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيه النشء التوجيه الصحيح، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء.