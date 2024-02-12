"تعليم الوادى الجديد" يستقبل لجنة وزارية لتقييم الفرق الكشفية

استقبل المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، يرافقه مدير إدارة الخارجة التعليمية وتوجيه عام التربية الرياضية، اللجنة الوزارية الموفدة من الإدارة العامة للتربية الرياضية والكشفية وذلك بمقر مدرسة الشهيدة دعاء عاطف الإعدادية بالخارجة وذلك لإجراء تقييم الفرق الكشفية المشاركة.



ويشارك بالمسابقة مدرستى الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية، ومدرسة الشهيدة دعاء عاطف الإعدادية



وأكد المهندس سيد عبدالعزيز، على الدور الهام للحركة الكشفية فى غرس روح الولاء للوطن لدى الطلاب فضلا عن تنمية وصقل مهاراتهم وإكسابهم العديد من المهارات.

وأثنى وكيل التعليم بالوادى الجديد، على منظومة العمل بمدرستى معاذ بن جبل، الجغيل الابتدائية بإدارة الخارجة التعليمية، والظهور بالمظهر اللائق والمشرف خلال جولته اليوم الإثنين، لمتابعة العملية التعليمية بمجموعة من المدارس.



وتضمنت الجولة تفقد الحجرات الدراسية والاستماع لشرح المعلمين، حيث تابع وكيل التعليم المستوى التحصيلى للطلاب، وتلاحظ مدى الانضباط والالتزام من جميع العاملين بالمهام المكلفين بها وكذا الجاهزية لإستقبال الطلاب من نظافة وتجميل وتفعيل الأنشطة التربوية المختلفة، كنماذج مشرفة يحتذى بها، موجها الشكر والتقدير للجميع مع أطيب أمنياته بدوام التوفيق والسداد.

كما استهل سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم، جولته الصباحية لمتابعة سير منظومة العمل بمدرسة الشعراوى للتعليم الأساسى بالخارجة يرافقه مدير الإدارة التعليمية.



واطمأن وكيل التعليم بالمحافظة، على إنتظام العملية التعليمية وبدء الفترات الدراسية المخصصة وفق الجداول المعلنة.

مثنيا على ما شهده من الأنشطة التعليمية المختلفة المقدمة بقاعات رياض الأطفال تصاحبها طرق إبداعية مبتكرة.



وفى ختام الجولة وجه وكيل التعليم للجميع التحية والتقدير مشجعا لهم على مواصلة مسيرة التميز والإبداع للمساعدة فى التنشئة السليمة لأطفالنا مستقبل مصر القادم.